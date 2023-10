FCA: Druck auf Maaßen und das Team steigt

Mit fünf Punkten aus den ersten sechs Partien ist der Saisonstart des FC Augsburg gerade noch akzeptabel. Alle Zähler holte das Team zu Hause. Daraus folgert vor dem Heimspiel gegen Aufsteiger Darmstadt: Ein Sieg ist Pflicht.

Die statistisch gute Nachricht für Trainer Enrico Maaßen und sein Team: Augsburg ist seit sieben Partien gegen Aufsteiger unbesiegt, holte dabei fünf Siege und zwei Remis. Eine Garantie gegen Darmstadt (Samstag, 15.30 Uhr, LIVE! bei kicker) bedeutet dies natürlich nicht, zumal in den jüngsten 17 Bundesligaspielen nur zwei Dreier glückten, neben Mainz 05 die mieseste Bilanz der Teams, die durchgängig in der Liga spielten.

Zuletzt beim 0:2 beim SC Freiburg wäre mehr drin gewesen. Nicht, weil der FCA so toll gespielt hätte, sondern weil der SC nicht seinen besten Tag erwischte. Dabei wiederholen sich die Muster der Niederlagen. Böse individuelle Patzer wie der verursachte Elfmeter von Iago nach zwei Minuten torpedieren sämtliche Pläne.

Dazu kommt die Schwäche bei gegnerischen Standards, das 0:2 in Freiburg nach einer Ecke war bereits das fünfte nach einem ruhenden Ball. 15 Gegentore, also 2,5 im Schnitt pro Partie, sind schlicht zu viel. Das 4:4 am ersten Spieltag gegen Mönchengladbach kaschiert zudem die wachsende Offensivschwäche mit neun Toren. Mit 39,1 Prozent verwerteter Chancen weist der FCA den viertbesten Wert der Liga auf. Das Problem: Er erspielt sich mit 23 die wenigsten. Das liegt am oft mangelhaften Spiel mit Ball.

Augsburg und die Hoffnung auf eine sorgenfreie Saison

In der Summe riecht das aktuell stark nach Abstiegskampf. Die Verantwortlichen sind bemüht, dem Team und Trainer Maaßen Zeit zu geben, schließlich haben sie den Kader im Sommer erneut verjüngt und personelle Veränderungen rund ums Team vorgenommen. Das muss zusammenwachsen, braucht Zeit.

Doch Geschäftsführer Michael Ströll und Sportdirektor Marinko Jurendic wollen eine Entwicklung sehen, die in Ergebnissen münden muss. Denn eigentlich lautete die Hoffnung, eine sorgenfreie Saison zu spielen. Gelingt der anvisierte Sieg gegen Darmstadt, ist vorerst alles im Lot, kehrt Ruhe ein. Gelingt er nicht, nimmt der Druck auf Mannschaft wie Trainer zu und es kommt intern alles auf den Prüfstand.