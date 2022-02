FCA-Coach Weinzierl: "... dann wäre ich jetzt gar nicht hier"

Das Zittern um den Klassenerhalt sind sie in Augsburg gewohnt. Eine solche Situation hat Markus Weinzierl selbst erst im vergangenen April die Rückkehr zum FCA ermöglicht. Jetzt fordert der 47-Jährige eine Steigerung seines Teams in der Defensive.

"Wir waren vor Weihnachten schon ein paar Schritte weiter, als wir es zuletzt gezeigt haben", gestand Weinzierl vor dem Heimspiel gegen Borussia Dortmund am Sonntag (17.30 Uhr, LIVE! bei kicker). "Da müssen wir definitiv wieder hinkommen", forderte er. Der Schwung aus den Monaten November und Dezember ist dem Team wieder völlig abhandengekommen. Nur vier Punkte stehen nach den ersten sechs Partien der Rückrunde zu Buche - noch einer weniger als im gleichen Zeitraum beim schon mageren Saisonstart.

Weinzierl bemängelt zu viele Gegentore

Den Rückschritt macht Weinzierl an der Arbeit gegen den Ball fest. "Definitiv viel zu viel" seien die 14 Gegentreffer seit Anfang Januar. "Im Sechzehner sind wir zu fahrlässig im Verteidigen. Teilweise auch zu naiv und zu weit weg. Das ist der Punkt, der mich zuletzt am meisten gestört hat", kritisierte der Niederbayer. Es reicht schon ein bisschen Fußballsachverstand, um sich auszumalen, in welchem Debakel die Partie gegen die geballte Offensive der Borussen am Sonntag enden kann, wenn die Augsburger erneut nicht auf der Höhe sind.

Doch es geht auch anders, das haben die Fuggerstädter in der Hinrunde eindrucksvoll bewiesen. 2:1 wurde der FC Bayern im November im eigenen Stadion besiegt. Von daher scheint die Vorgabe des Trainers, "das Spiel unbedingt gewinnen" zu wollen, nicht völlig utopisch. Mit der gleichen Herangehensweise der letzten Wochen wird es aber nichts.

Schon die ganze Saison über steckt der Klub tief im Abstiegskampf und pendelt seit dem 6. Spieltag stets zwischen Rang 15 und 16. Nichts neues, wie Weinzierl betont: "Die Situation, die wir jetzt haben, die gab es hier zuletzt jedes Jahr. Sonst wäre ich auch nicht hier."

Weinzierl: "Genau die Erfahrungen machen es uns leichter"

Von Heiko Herrlich hatte er das Team am 32. Spieltag der Vorsaison in einer "brenzligen Lage" übernommen. Ein Sieg aus drei Spielen gegen den späterem Absteiger Werder Bremen reichte am Ende zum Klassenerhalt. "Genau die Erfahrungen machen es uns leichter. Es ist natürlich keine Garantie, aber ich glaube schon, dass wir genau deshalb Grundvorteile gegenüber anderen Mannschaften haben", so Weinzierl. In den nächsten Wochen wird sich zeigen, was die Erfahrungen wert sind.