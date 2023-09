FCA-Coach Maaßen deutet Chance für Maier an

Nach dem ersten Saisonsieg wartet auf den FC Augsburg die schwere Aufgabe beim SC Freiburg. Dabei könnte ein Spieler wichtig werden, der in dieser Saison überraschenderweise bislang keine Rolle spielte.

"Wir müssen und wollen gegen Freiburg nachlegen und sind super vorbereitet", erzählte Enrico Maaßen auf der Pressekonferenz am Freitag. Er sieht seine Mannschaft nach dem ersten Saisonsieg mit dem 2:1 gegen Mainz, im Aufwind. Ein zusätzlicher Defensivspieler durch die Dreierkette tue dem Team gut, die gegnerischen Torschüsse und den Wert bei "expected goals" habe man dadurch in den jüngsten beiden Partien gegen Mainz und davor in Leipzig (0:3) deutlich reduziert. "Das ist die Basis, Siege erreichen wir erstmal nur über defensive Stabilität. Vorne haben wir gezeigt, dass wir fußballerische Lösungen haben und Tore erzielen können."

Bis auf die verletzten Japhet Tanganga und Masaya Okugawa sowie den rotgesperrten Arne Engels kann Maaßen aus dem Vollen schöpfen. Doch wer ersetzt Engels auf der Doppelsechs? Einer aus dem Quartett Fredrik Jensen, Niklas Dorsch, Tim Breithaupt und Arne Maier, verriet der Trainer. Für den zuletzt fast gar nicht berücksichtigen Maier spricht: Durch die Umstellung auf eine Dreierkette in der Abwehr gäbe es für den eher offensiv Orientierten eine Absicherung mehr. Zudem präferiert Maaßen die Variante, neben dem eher defensiven Elvis Rexhbecaj einen offensiveren Akteur neben diesem im Zentrum zu haben. "Wir wissen, was wir an Arne haben, er wird für uns ein wichtiger Faktor sein. Er hat es in dieser Woche wirklich gut gemacht und Argumente gesammelt, dass er schnell in die Mannschaft zurückkehrt."

Die Statistik spricht gegen den FCA: Er wartet nicht nur seit 15 Auswärtsspielen und seit fast genau einem Jahr - am 2. Oktober 2022 3:2 auf Schalke - auf einen Auswärtssieg bei zwölf Niederlagen und drei Remis, er hat auch die vergangenen neun Duelle mit Freiburg nicht gewonnen, die jüngsten fünf alle verloren. Da käme ein knapper Sieg gerade recht, die vergangenen elf glückten den Augsburgern jeweils mit einem Tor Differenz. Lediglich Kaiserslautern legte eine ähnliche Serie hin, dem FCA winkt also ein alleiniger Bundeligarekord. "Wir haben die Spielresultate sehr eng gestaltet, auch oft bei Niederlagen. Wenn wir stabiler werden, bin ich davon überzeugt, dass wir viele enge Spiele gewinnen und das ein oder andere auch höher, was ich uns wünschen würde", sagte Maaßen.