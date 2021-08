FCA braucht Stabilität: Vogt ist ein Kandidat

Nach dem verpatzten Saisonstart mit nur einem Punkt aus drei Spielen bemüht sich Augsburgs Manager Stefan Reuter kurz vor Transferschluss um weitere Verstärkungen. Ein Kandidat ist Hoffenheims Kevin Vogt, doch ein Transfer dürfte schwer zu realisieren sein.

Wie schon beim 0:4 gegen Hoffenheim kassierte der FC Augsburg auch im zweiten Heimspiel der Saison vier Gegentore. Mit nur einem Punkt und nur einem eigenen Treffer bei acht Gegentoren geht Augsburg als Vorletzter in die Länderspielpause. Für die 1:4-Niederlage gegen Leverkusen, die der FCA mit zwei Eigentoren selbst eingeleitet hatte, waren aus Sicht von Reuter vor allem die Aussetzer in der Defensive entscheidend.

"Gegen so eine Mannschaft darfst du nicht so viele Fehler machen", bemängelt der Manager. "Wir haben die Tore selbst gemacht und uns schlecht angestellt im Defensivverhalten. Die Restverteidigung war nicht ideal, wir sind nicht konsequent in die Zweikämpfe gegangen. Wir haben nicht eine Gelbe Karte, das ist eigentlich Wahnsinn in so einem Spiel", fasste Reuter zusammen.

Mehr Chancen wirst du gegen Leverkusen nicht bekommen. FCA-Manager Stefan Reuter

Offensiv hatte der FCA zwar mehr Möglichkeiten als in den vorherigen Partien, doch die blieben bis auf ein Stochertor von Florian Niederlechner, dem ein dicker Patzer von Leverkusens Mitchell Bakker vorausging, ungenutzt. Es fehlte an Präzision und Ruhe vor dem Tor. "Mehr Chancen wirst du gegen Leverkusen nicht bekommen. Da hat ein Stück weit Entschlossenheit im Abschluss gefehlt", kritisierte Reuter.

Transfers? "Wir werden sehr wach sein"

Der 54-Jährige bemüht sich kurz vor Transferschluss noch um weitere Verstärkungen. Die ersten drei Partien zeigten den Bedarf auf: Sowohl in Sachen Stabilität als auch in puncto Torgefahr gibt es viel Luft nach oben. "Wir werden sehr wach sein und versuchen, vielleicht noch was zu realisieren", sagt Reuter.

Ein Kandidat ist Hoffenheims Kevin Vogt. Der FCA bemüht sich darum, den 29-Jährigen zurück nach Augsburg zu holen, wo er bereits von 2012 bis 2014 spielte und unter Markus Weinzierl als Achter im Mittelfeld eine feste Größe war. Vogt ist derzeit allerdings Stammkraft in Hoffenheims Abwehr, sein Vertrag läuft bis 2022. Ein Transfer dürfte für den FCA nur schwer zu realisieren sein. Aber der erfahrene Reuter weiß: "An den letzten Tagen des Transferfensters passieren manchmal verrückte Dinge."

Offensiv-Transfer nicht ausgeschlossen

Im Angriff setzt Reuter auf die Rückkehr der zum Start verletzten Alfred Finnbogason (gegen Leverkusen erstmals im Kader) und Sergio Cordova: "Wir kriegen in der Offensive Qualität aus den eigenen Reihen dazu. Der Trainer wird nach der Länderspielpause mehr Möglichkeiten haben." Dennoch ist ein kurzfristiger Transfer nicht ausgeschlossen. "Manchmal gibt es am letzten Tag eine Option, die aufgeht", sagt Reuter, man müsse "vielleicht an kreativen Lösungen arbeiten". Wegen der Corona-Krise seien die Finanzmittel zwar auch beim FCA eingeschränkt, aber "ein bisschen Spielraum haben wir", versichert Reuter.