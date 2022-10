FCA bangt erneut um Gikiewicz - Auch Maier fehlt im Training

Muss der FC Augsburg auch in Köln ohne seine Nummer eins auskommen? Rafal Gikiewicz (34) konnte immer noch nicht trainieren.

Nach kicker-Noten toppt ihn in der gesamten Bundesliga nur Gregor Kobel (2,30), allerdings hat Rafal Gikiewicz (2,44) auch drei Bundesliga-Spiele mehr auf dem Buckel. Der Pole ist in dieser Saison der überragende Rückhalt des FC Augsburg und rettete sowohl in Leverkusen (2:1), in Bremen (1:0) als auch gegen Bayern (1:0) knappe Siege über die Zeit.

Beim 3:2 auf Schalke vor anderthalb Wochen musste Gikiewicz ausnahmsweise keine Heldentaten vollbringen, verletzte sich allerdings bei einem Zusammenprall mit Simon Terodde so schwer am Oberschenkel, dass er am vergangenen Samstag gegen Wolfsburg (1:1) zuschauen musste.

Der Oberschenkel ist nach wie vor dermaßen blutunterlaufen, dass der Schlussmann, dessen Vertrag im Sommer ausläuft, auch in dieser Woche noch nicht wieder trainieren konnte. Sein Einsatz am Sonntag in Köln (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker und DAZN) steht erneut auf der Kippe.

Gilt Gleiches für Arne Maier? Der Mittelfeldspieler, zuletzt nur Reservist, musste am Mittwoch wegen Oberschenkelproblemen pausieren, soll im Idealfall aber am Donnerstag wieder eingreifen.