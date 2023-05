FCA auch nächstes Jahr Bundesligist: "Haben sehr viel Glück gehabt"

Der FC Augsburg wird in seine 13. Bundesligasaison in Folge gehen. Die Fuggerstädter mussten in Gladbach auch nach Abpfiff zittern - und waren danach einfach nur erleichtert.

"Es war eine vogelwilde erste Halbzeit von uns", gab FCA-Kapitän Jeffrey Gouweleeuw nach der biederen Leistung in Gladbach (0:2) zu Protokoll.

Sein Team war in das entscheidende Spiel um den Klassenerhalt vollkommen desillusioniert gegangen, schon nach fünf Minuten - der FCA lag bereits zurück - verteilte Trainer Enrico Maaßen den ersten Zettel mit taktischen Anweisungen. Ein weiterer Zettel sollte im ersten Durchgang noch folgen.

"Das Gefühl möchte man nicht haben"

Dreierkette, Viererkette, das richtige Mittel fanden die Gäste nicht, kassierten noch einen weiteren Treffer und gingen nach dem Platzverweis für Robert Gumny gebeutelt in die Pause.

Da Bochum parallel gegen Leverkusen (3:0) seine Hausaufgaben machte, ging das große Zittern los. "Das Gefühl möchte man nicht haben, dass man abhängig ist von anderen, das wollten wir nicht haben", so Gouweleeuw.

Doch die Augsburger waren es, da spätestens zur Pause klar war, dass für den FCA nach einem "schrecklichen Spiel" (O-Ton Gouweleeuw) in Gladbach nichts zu holen sein würde.

"Am Ende sind da drei Mannschaften unter uns"

Stattdessen gingen die bangen Blicke nach Abpfiff nach Stuttgart, wo der VfB nur einen Treffer gegen Hoffenheim benötigte, um die Fuggerstädter auf den Relegationsrang zu schießen. "Das ist das schlimmste Gefühl überhaupt", bekräftigte Gouweleeuw noch einmal, doch dann sickerte die Nachricht des Abpfiffs in Stuttgart durch und Erleichterung machte sich breit. "Am Ende sind da drei Mannschaften unter uns. Wir haben heute sehr viel Glück gehabt", so der 31-Jährige.

Der Niederländer wird damit - trotz 13 Auswärtsspielen in Folge ohne Dreier - in die 13. Bundesligasaison in Serie gehen. Dafür war nach einer guten Ausgangsposition zwar deutlich mehr Zittern angesagt als erhofft, am Ende wird das den FCA-Verantwortlichen aber herzlich egal sein.