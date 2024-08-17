Transfermeldung

17.08.24

FCA-Abschied naht: Kehrt Dorsch nach Belgien zurück?

Niklas Dorsch (26) hat einen schweren Stand beim FC Augsburg - und nun womöglich einen neuen Klub gefunden: Wie "Sky" berichtet, hat sich der Mittelfeldspieler mit RSC Anderlecht bereits geeinigt, nun müssen sich die Klubs noch verständigen. Im Raum stehe eine Leihe mit Kaufoption. Dorsch, 2021 von Anderlechts Ligarivale KAA Gent zum FCA gekommen, steht noch bis 2026 unter Vertrag.

