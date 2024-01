Doppelte Führung reicht nicht: Auch der zweite HSV-Test endet 2:2

Der HSV hat auch im zweiten Testspiel des Trainingslagers 2:2 gespielt. Gegen den FC Zürich war Hamburg über weite Strecken die bessere Mannschaft, fing sich nach doppelter Führung jedoch jeweils noch den Ausgleich.

Dirigent an der Seitenlinie: HSV-Trainer Tim Walter. IMAGO/Steinbrenner

Im ersten Test der Wintervorbereitung sicherte sich der HSV ein 2:2 gegen die PSV Eindhoven. Wenige Tage später traf die Walter-Elf in Gibraltar auf den FC Zürich - und knüpfte an den guten Auftritt gegen die Niederländer an.

Hamburg übernahm gleich zu Beginn die Spielkontrolle und zog den gewohnten Ballbesitzfußball auf. Zürich konzentrierte sich auf das Konterspiel und wollte defensiv kompakt stehen, doch das klappte gegen dominante Hamburger nicht immer.

Meffert trifft für dominante Hamburger

Die Walter-Elf, die unter anderem mit Raab im Tor, Nemeth für Glatzel und Heyer für Muheim begann, setzte offensiv einige Akzente und drang regelmäßig gefährlich ins letzte Drittel ein. Vor allem Dompé war auf seiner linken Seite ein Aktivposten, leitete viele aussichtsreiche Möglichkeiten ein. In der 16. Minute fand sein Seitenwechsel Jatta, der bediente wiederum Meffert, der aus der zweiten Reihe platziert zur Führung einnetzte.

Hamburg lässt liegen und wird bestraft

Während die Walter-Elf den Schwung mitnahm - Dompé (17., Latte) und Nemeth (27.) verpassten das 2:0 - tat sich Zürich schwer, den Ball mal länger in den eigenen Reihen zu halten. Mit der ersten eigenen Chance kamen die Schweizer dennoch zum Ausgleich, als Okita einen Abpraller über die Linie drückte (31.).

Während die Hanseaten in Hälfte eins noch einige dicke Chancen ausgelassen hatten (34., 45.), gestaltete sich das Spielgeschehen nach dem Seitenwechsel nicht mehr so einseitig. Trainer Walter rotierte nun ordentlich durch (sieben Wechsel zur Pause), die Schweizer stellten derweil auf eine Viererkette um und hatten nun deutlich mehr Zugriff.

Zürich nutzte die eigenen Ballbesitzphasen und kam nun auch zu gefährlichen Abschlüssen: Okita (52.) und Afriyie (55., Pfosten) verpassten das 2:1 haarscharf. Doch auch der HSV setzte - auch wenn sie weniger wurden - immer wieder Akzente. Der eingewechselte Glatzel veredelte einen solchen und netzte nach feinem Steckpass von Benes in der 73. Minute zum 2:1 ein.

Reichmuth antwortet Glatzel spät

Doch auch die zweite Führung sollte nicht lange halten: In der Schlussphase, in der den Schweizern in vielen Aktionen eigentlich die Durchschlagskraft fehlte, nahm der eingewechselte Reichmuth Maß und versenkte die Kugel im linken Eck, nachdem er zuvor Muheim im Sechzehner stehen gelassen hatte (86.).

So endete auch der zweite Test des HSV mit 2:2. Eine gute Nachricht trotz des Remis: Reis, in der 77. Minute für Benes eingewechselt, gab sein Comeback nach monatelanger Verletzungspause. Am 20. Januar steht dann der Rückrundenstart auf dem Programm, wenn die Walter-Elf um 20.30 Uhr auf Schalke zu Gast ist (LIVE! bei kicker).