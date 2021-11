FC Valencia vor Kollaps? Behörden fordern Fertigstellung des neuen Stadions

Seit 2009 ruhen die Bauarbeiten am neuen Stadion des FC Valencia. Die Behörden erhöhen nun den Druck auf den hochverschuldeten Traditionsverein.

Das Nou Mestalla in Valencia ist gar nicht mehr so neu. imago images/ZUMA Wire

Es ist kein schöner Fleck im Stadtbild von Valencia. Seit 2009 ruhen die Arbeiten am Nou Mestalla, das eigentlich längst Spielstätte des sechsmaligen spanischen Meisters FC Valencia sein und im besten Fall 55.000 Fans fassen sollte.

Dem ohnehin schon hochverschuldeten Klub droht nun jedoch der finanzielle Kollaps. Die zuständigen Bau- und Finanzbehörden der Region haben den Traditionsverein angewiesen, innerhalb von 90 Tagen einen Finanzplan zur Fertigstellung vorzulegen. Das berichten spanische Medien übereinstimmend.

Der FC Valencia hat 400 Millionen Euro Schulden, davon sind angeblich 212 kurzfristig zu begleichen. Allein in der vergangenen Saison waren 31,2 neu hinzugekommen. Zuletzt erst hatte der Verein 51 Millionen Euro vom Unternehmen Rights and Media Funding Limited (RMFL) erhalten, um laufende Kosten decken zu können.

Vier Kilometer entfernt vom alten Stadion

2007 hatte der Bau der Arena begonnen, die gut vier Kilometer vom "alten" Mestalla entfernt liegt. Seit dem 25. Februar 2009 ist es wegen finanzieller Probleme nicht weitergegangen.

Vor dem Auswärtsspiel an diesem Wochenende bei Überraschungs-Tabellenführer Real Sociedad belegen "Los Che" aktuell Rang zehn in La Liga. Der letzte Gewinn der Meisterschaft gelang in der Saison 2003/04. Anno 2000 und 2001 stand der FC Valencia im Finale der Champions League, verlor jedoch sowohl gegen Real Madrid als auch im Jahr darauf gegen Bayern München.