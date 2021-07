FC, SV, SuFF: Die häufigsten und kuriosesten Kürzel in Vereinsnamen

Viele Fußballklubs sind Mischvereine. Deshalb sorgen andere Sportarten für Vielfalt bei den Abkürzungen. Turnen schlägt dabei den Fußball selbst.

Dem Gesetz nach dürfte beim Wintersportverein Samerberg in der bayerischen Kreisklasse gar kein Fußball gespielt werden. Denn: Vereinsnamen in Deutschland müssen der sogenannten Namenswahrheit entsprechen. Das heißt unter anderem, dass er nicht über ihren Zweck täuschen darf. So weit, so nachvollziehbar. Nur dürften dann Fußball spielende Vereine wie der SC Tennis Borussia Rambach, der Männerturnverein Bevern oder eben der WSV Samerberg überhaupt existieren?

Man muss froh sein, dass es Deutschland mit der Auslegung der Namenswahrheit nicht übergenau nimmt. Dass viele Sportvereine in Deutschland Mischvereine sind, also mehrere Sportarten unter einem Dach vereinen, ist ein Glücksfall, können die verschiedenen Abteilungen doch so von den gemeinsamen Klubstrukturen profitieren. Im Namen ist dagegen oftmals nur Platz für eine Sportart – zumeist dann der Gründungssport des Klubs. Für Verwirrung sorgt dies natürlich nur in den seltensten Fällen, höchstens für ein wenig Spott des Gegners. "Der eine oder andere lässt schon mal einen raus”, sagt Anton Schober, Fußball-Abteilungsleiter beim WSV Samerberg. "Frei nach dem Motto: Was macht ihr denn auf dem Fußballplatz?" Alles mehr Spaß als Ernst, wie Schober betont. Schließlich sei man in der Region auch nicht der einzige WSV.

Deutschlandweit ist ein kickender Wintersportverein dennoch eher die Ausnahme. Insgesamt gibt es von ihnen in der kicker-Datenbank sechs. Weitaus häufiger taucht wenig überraschend der Fußballsport im Namen auf. Ganze 2044 Vereine und damit jeder achte tragen den FC im Namen (zur scroll- und zoombaren Karte). Dazu verteilen sich noch weitere Fußballkürzel auf der Deutschlandkarte wie FSV (knapp 440-mal), FV (358) oder FFC (33). Kein Wunder, dass sich die Hip-Hop-Band "Die Fantastischen 4" bei ihrem Smash-Hit "MfG (Mit freundlichen Grüßen)" in Sachen Abkürzungen auch entsprechend gerne bei Sportvereinen bediente.

Ein einziges Mal in der kicker-Datenbank hingegen taucht das Kürzel SuFF auf. "Als wir uns 1992 als Thekenmannschaft gründeten, denn nichts anderes waren wir", sagt Jan Möller, Vorsitzender der SuFF Raßdorf, "brauchten wir natürlich einen witzigen und auffälligen Namen. Die Abkürzung SuFF ist eben genau das - dazu drücken die Inhalte des Namens, die "Sport- und Freizeitfreunde", genau das damalige und auch noch heute bestehende Motto unseres Vereins exakt aus."



Noch in den 1920ern richtete der Turnerverband Fußballmeisterschaften aus

Führend bei den Kürzeln ist übrigens nicht der FC, sondern der SV (siehe Infokasten). Dennoch: Bei der Dominanz des Fußballs muss man sich ab und zu in Erinnerung rufen, dass viele dieser Vereine nicht als Fußballvereine gegründet wurden. Dass zum Beispiel auch der TSV 1860 München natürlich als Turnverein und der SC Tennis Borussia Berlin als Tennis- und Tischtennisverein aus der Taufe gehoben wurden. Und dass zumindest beim TSV noch immer geturnt wird.

Tatsächlich ist die häufigste "fremde Sportart" im Namen von Vereinen, in denen (auch) Fußball gespielt wird, das Turnen. Rund 20 Prozent der Fußballvereine tragen den Turnsport, sei es als TSV, TSG, TuS oder in einer anderen Abwandlung, im Namen - und damit häufiger als den Fußball selbst. Zufall ist das nicht. Turnen ließ - neben dem Schießen in Schützenvereinen - den Vereinssport, wie wir ihn heute kennen, überhaupt erst entstehen. Bereits Anfang des 19. Jahrhunderts gründeten sich erste Turnvereine, lange bevor in den 1870er Jahren der erste Fußballverein gegründet wurde.

Als Fußball Ende des 19. und zum Anfang des 20. Jahrhunderts zunehmend populärer wurde, entstanden neben eigenständigen Fußballvereinen auch in Turnvereinen zahlreiche Fußballabteilungen. Für viele Fußballpioniere war es einfacher, die bestehenden Vereinsstrukturen im Turnen zu nutzen, statt einen neuen Verein von Grund auf aufzubauen. Noch bis in die 1920er richtete der Turnerverband eigene Fußballmeisterschaften aus.

Das Alleinstellungsmerkmal des westfälischen Verbands

Harmonisch ging es dabei nicht immer zu. Viele Turner sahen die Fußballer als Konkurrenz und versuchten diese im Verein kleinzuhalten. Beispielhaft für diesen Konflikt steht die Geschichte des MTV München, dessen Fußballer heute in der Kreisliga spielen. Der Turnverein gründete 1897 eine Fußballabteilung. Doch als im Jahr 1900 eine Mehrheit der Vereinsmitglieder auf einer Generalversammlung eine Mitgliedschaft des MTV im Verband Süddeutscher Fußball-Vereine verhinderte, verließen einige Fußballer des Vereins aus Protest die Versammlung. Sie gründeten noch am gleichen Abend einen eigenständigen Fußballverein: den FC Bayern München.

Trotz des schwierigen Verhältnisses zwischen Turn- und Fußballsport gab es immer wieder erfolgreiche Bemühungen, die beiden Disziplinen unter einem Dach zu vereinen - und dies auch im Namen auszudrücken. Beispielhaft hierfür sind die Turn- und Sportgemeinschaften, kurz TuS oder TSG. In ihnen sollte der auf "Turnvater" Friedrich Ludwig Jahn zurückgehende Gedanke des Sports als Erlangen individueller (und durchaus militärischer) Wehrfähigkeit mit dem englischen Verständnis des sports als Wettkampf verbunden werden. Auch das Kürzel SuS (Spiel- und Sportgemeinschaft) steht für die Verbindung mehrerer Sportarten unter einem Vereinsdach. Besonders erfolgreich waren diese integrierenden Ansätze im Raum des heutigen Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz, wo es heute noch auffallend viele TuS und SuS gibt (siehe scroll- und zoombare Karte). So ist es auch kein Zufall, dass der westfälische der einzige Landesfußballverband in Deutschland ist, der in Verbandsunion mit dem aus der Leichtathletik existiert.

Im Idealfall gehorcht auch das Pferd

Andere Sportarten neben dem Fußball und dem Turnen sucht man in Vereinsnamen oft vergebens. Gleichwohl gibt es sie: Zu dem bereits erwähnten Tennis Borussia Rambach gesellt sich eben der wohl bekannteste Tennisverein Deutschlands: Tennis Borussia Berlin. Im Fußball aktive Tischtennisvereine findet man zum Beispiel in Niedersachsen (FTC Hollen) und in Hessen beim TFV Ober-Hörgern. Und beim Fußball- und Reitsportverein Plöwen gehorcht nicht nur der Ball, sondern bestenfalls auch das Pferd.

Es muss aber nicht immer zwingend eine Sportart sein, auch andere Aktivitäten oder Hobbys kommen im Namen unter. So gibt es Fußball spielende Gesangs- und Sportvereine, zahlreiche Kulturvereine und Klubs, in denen einfach nur die Bewegung an sich im Vordergrund steht. 264 Vereine für Leibesübungen (VfL) listet die kicker-Datenbank. Zur neuen Saison treten drei von ihnen in der 1. Liga an - in Mönchengladbach, Wolfsburg und Bochum.

