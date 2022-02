FC St. Paulis Coach Schultz gegen die schwarze Serie

Der FC St. Pauli trifft am Samstag auf den SC Paderborn und will nach der Derbyniederlage sowie dem Verlust der Tabellenführung mit aller Macht zurück in die Erfolgsspur.

Die Kiez-Kicker hatten zuletzt ihren Faden verloren. Die 1:2-Niederlage im Stadtderby beim Hamburger SV war bereits das vierte Ligaspiel in Serie ohne Sieg (zwei Niederlagen, zwei Remis) und kostete die Tabellenführung. Nun empfangen die Hanseaten am Samstagabend (20.30 Uhr, LIVE! bei kicker) den SC Paderborn.

Schultz: "Sie haben eine top Mannschaft"

Die Ostwestfalen haben zwar in Sven Michel den Topscorer der 2. Liga (14 Tore, acht Assists) an Union Berlin verloren, aber - anders als der FC St. Pauli - im Wintertransferfenster personell nachgelegt. Am letzten Tag der Transferperiode hat der SCP Angreifer Kemal Ademi vom FK Chimki aus Russland geholt. Nicht die einzige Verstärkung.

"Mit den Neuverpflichtungen Florent Muslija und Philipp Klement haben sie sehr gute Spieler, um mit einer Raute spielen zu können. Sie haben eine sehr ausgewogene Mannschaft, die taktisch sehr flexibel ist - sowohl in der Offensive als auch in der Defensive", sagte St. Paulis Chefcoach Timo Schultz auf der Spieltagspressekonferenz. "Wir werden sicherlich ein besonderes Augenmerk auf ihre Umschaltsituationen legen. Sie haben eine top Mannschaft, die in der Winterpause hervorragend ergänzt wurde."

Irvines Reisestrapazen

Schultz muss weiter auf Daniel-Kofi Kyereh (Aufbautraining verzichten). Jackson Irvine hatte Kyereh zuletzt zweimal in der Rolle des Spielmachers vertreten, beim 2:1 im DFB-Pokal gegen Dortmund mit seiner Laufstärke und Spielintelligenz geglänzt, beim darauffolgenden 1:2 gegen den HSV aber offenbart, was ohnehin jedem klar ist: Der Australier ist ein anderer Spielertyp, erwartungsgemäß brachte er seine Tugenden in jener Pokalpartie besser ein, in der St. Pauli nicht gefordert war, das Spiel zu machen.

Und am Samstagabend? Irvine war als einziger St. Paulianer im Länderspieleinsatz, spielte bei Australiens 2:2 im Oman am Dienstag noch über die kompletten 90 Minuten, hat damit nicht nur zwei WM-Qualifikationsspiele, sondern auch erhebliche Reisestrapazen in den Knochen. "Er hat beide Spiele gemacht, ist aber gut rausgekommen und hat den ganzen Rückflug über geschlafen. Ich gehe davon aus, dass er am Wochenende eine Option für uns ist", so Schultz.

Schultz: Null Punkte gegen Paderborn

Der Coach selbst hat bis dato eine schlechte Bilanz gegen Paderborn, kassierte drei Niederlagen in drei Spielen. "Alle drei Spiele hatten ihre eigene Geschichte. Bislang waren es null Punkte, da ist klar, dass ich meine eigene Bilanz gerne aufpolieren möchte", sagt Schultz. "In der Zeit, in der ich das hier übernommen habe, haben wir schon ganz viele Serien reißen lassen. Samstagabend, 20.30 Uhr, es geht wieder bei 0:0 los. Da spielt meine eigene Serie keine große Rolle. Wir alle wollen die drei Punkte am Millerntor behalten."