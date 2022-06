FC St. Pauli macht Kukanda zum Profi

Der 19-jährige Mittelfeldspieler Nathanael Kukanda, seit 2017 in der Nachwuchsabteilung des FC St. Pauli, unterschreibt seinen ersten Profi-Vertrag.

In der Regionalliga Nord kam Nathanael Kukanda bereits dreimal zum Einsatz, bei den Profis in Testspielen. Der flexibel einsetzbare linke Außenbahnspieler erzielte zudem in 45 Junioren-Bundesligaspielen sieben Tore und bereitete weitere acht Treffer vor. Nun erhält der Linksfuß seinen ersten Profi-Vertrag.

"Nathan ist nach Niklas Jessen und Igor Matanovic der dritte Spieler des 2003er-Jahrgangs, der von uns einen Profi-Vertrag erhält", wird St. Paulis Sportchef Andreas Bornemann auf der Vereinswebsite zitiert. "Er hat in den Junioren-Bundesligen? bereits sein Talent erkennen lassen. Jetzt gilt es, die Leistung zu stabilisieren und den nächsten Schritt in seiner Entwicklung zu gehen."

"Auch wenn Nathan bei meiner Zeit im NLZ nicht in einer meiner Mannschaften gespielt hat, verfolge ich seinen Weg schon sehr lange", sagt Chefcoach Timo Schultz. "Er ist ein sehr schneller und gleichzeitig aber auch robuster Spieler mit großer Qualität in der Offensive. Er hat aber auch schon als Linksverteidiger bewiesen, dass er sehr variabel einsetzbar ist. Bei den Testspielen gegen Freiburg und Viborg hat er einen guten Eindruck hinterlassen."