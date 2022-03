Drittes Remis in Folge: Sevilla lässt im Titelrennen erneut Federn

Der FC Sevilla konnte im Vorfeld des Clasicos vorlegen, lieferte gegen San Sebastian aber einen ideenlosen Auftritt. Dank einiger Paraden und Alutreffer sammelten die Andalusier überhaupt einen Zähler.

Personell gab es beim FC Sevilla nach dem Aus in der Europa League vier personelle Änderungen: Ocampos, Munir und Oliver ersetzten Rakitic, En-Nesyri und Jordan. Zudem rückte Dmitrovic für Bono zwischen die Pfosten.

Der Zweitplatzierte erwischte gegen Verfolger San Sebastian aber einen schwierigen Start und wirkte ideen- und kraftlos. Die Gäste, die vor der Partie den sechsten Platz belegten, bauten auf ihre kompakte Defensive und ließen den Ball häufig im Spiel nach vorne durch die eigenen Reihen laufen. Die Fans sahen bei strömendem Regen eher ein Schach- als ein Fußballspiel.

Beide Teams nach dem Seitenwechsel verbessert

Chancen waren deswegen fast schon folgerichtig Mangelware. Den ersten Hochkaräter der Partie verbuchte Real Sociedad, doch Sörloth traf Mitspieler Portu, der vor dem Tor lag, am Fuß, von dort sprang die Kugel über den Kasten (40.). Von einem Weckruf oder Aufbäumen gab es weiterhin keine Spur und somit gingen beide Mannschaften mit dem 0:0 in die Pause.

Nach der Pause bekamen die Fans dann mehr geboten und sahen ein verbessertes Auftreten beider Teams. Sevilla verlagerte das Spiel zunächst weit in die Hälfte der Gäste, doch Aritz verlängerte eine gefährliche Flanke in höchster Bedrängnis zur Ecke (59.). Nach dem leichten Aufbäumen des Real-Verfolgers riss San Sebastian aber mit andauernder Spielzeit die Kontrolle an sich und erspielte sich Chancen im Minutentakt.

Chancen-Feuerwerk für die Gäste

Erst prüfte Augustinsson den eigenen Schlussmann Dmitrovic in höchster Bedrängnis (65.), bis Portu in der druckvollsten Phase der Gäste mit seinem Kopfball nur den Pfosten traf (68.). Weitere Hochkaräter vergaben dann Joker David Silva erst mit dem Fuß (70.) und dann aucuh per Kopf (76.), nachdem in der Zwischenzeit Januzajs Versuch vom Rande des Strafraums nicht in der zu diesem Zeitpunkt eigentlich verdienten Führung resultierte (75.).

Nachdem Real Sociedad sämtliche Gelegenheiten ungenutzt ließ, schöpften die Hausherren nochmal Hoffnung und gingen durch Lamela beinahe in Führung - der Schlenzer des Linksfußes flog aber um Haaresbreite am linken Pfosten vorbei (80.). Kurz vor Schluss ließ dann Montiel mit einem Luftloch die letzte Chance zum Sieg liegen (90.) und sorgte dafür, dass es beim 0:0 blieb.

Damit geht auch das zweite Aufeinandertreffen der Saison mit 0:0 zu Ende, wodurch Sevilla das dritte Remis in Folge einfährt. Sevilla gastiert nach der Länderspielpause beim FC Barcelona (3. April, 21 Uhr). Real Sociedad empfängt am Tag danach Espanyol Barcelona (21 Uhr).