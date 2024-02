Atletico patzt in Sevilla - und bangt um weinenden Morata

Atletico Madrid muss einen empfindlichen Rückschlag im Kampf um die Champions-League-Plätze hinnehmen: Der Königsklassen-Achtelfinalist unterlag in Sevilla verdient mit 0:1. Dazu bangt Diego Simeone um Torjäger Morata, der sich womöglich schwerer am Knie verletzte.

Der FC Sevilla hat im Kampf gegen den Abstieg am Sonntagabend ein Ausrufezeichen gesetzt: Im Heimspiel gegen Atletico - dem 160. Direktvergleich im spanischen Oberhaus - fuhr Sevilla einen knappen 1:0-Erfolg ein. Durch den zweiten Sieg hintereinander liegen die Andalusier nun sechs Punkte vor dem ersten direkten Abstiegsplatz.

Und das war mit Blick auf die Leistung keineswegs unverdient: Nach leichten anfänglichen Problemen bissen sich die Hausherren in die Partie und wären nach einer Viertelstunde beinahe in Führung gegangen, doch Oblak wehrte Acunas strammen, abgefälschten Aufsetzer zur Ecke ab (15.). Nach dieser klingelte es allerdings, weil Ocampos für Isaac weiterleitete, der den Ball per Kopf zum goldenen 1:0 über die Linie drückte.

Hermosos 60-Meter-Versuch

Atletico war um eine Antwort bemüht, doch erst flog Hermosos 60-Meter-Versuch über den Kasten von Nyland (19.), dann köpfte Morata freistehend an den linken Pfosten (20.). Im Gegenzug bot sich Isaac die Riesenchance aufs 2:0, doch der Torjäger scheiterte mit seinem zu zentralen Kopfball an Oblak (23.). Es war nun ein offener Schlagabtausch. Samuel Lino fehlte nicht viel zum Ausgleich (24.).

Kurz vor Ende der ersten halben Stunde atmete Atletico tief durch, weil der durchgebrochene Isaac den Ball nur an die Latte donnerte (28.). Die letzte Chance vor dem Wechsel bot sich Morata, der frei vor Nyland am ehemaligen Leipziger scheiterte (41.). Kurz darauf hielten die Zuschauer den Atem an, weil sich Morata auf dem Platz schreiend vor Schmerzen wälzte. Der spanische Nationalstürmer hatte sich unter den Augen von Spanien-Coach Luis de la Fuente das rechte Knie verdreht und musste unter Tränen vom Platz gebracht werden.

Vertreter Depay ohne Spielglück - Kein Elfmeter für Sevilla

Der für Morata gekommene Depay war an den ersten beiden Chancen nach dem Seitenwechsel beteiligt, doch dem Niederländer fehlte jeweils das nötige Spielglück (49., 53.). Kurz darauf bejubelte Ocampos das vermeintliche 2:0, doch der Argentinier hatte im Abseits gestanden (58.).

Rund 20 Minuten vor dem Ende hatte Atletico Glück, dass es nach dem Schubser von Molina gegen Isaac keinen Elfmeter gab (69.). In der Schlussphase rannte Atletico an, das allerdings reichlich planlos, weswegen der knappe Vorsprung bis zum Ende Bestand hatte.

Sevilla bejubelte also zum ersten Mal in dieser Saison zwei Dreier in Folge, während Atletico den Blick in den Rückspiel richten muss. Bilbao könnte mit einem Auswärtssieg am Montag bei Schlusslicht Almeria die Rojiblancos aus den Top vier verdrängen.

Der Hauptstadtklub wird sich auch mit Blick auf das Champions-League-Duell mit dem formstarken Serie-A-Spitzenreiter Inter Mailand am 20. Februar ordentlich steigern müssen.