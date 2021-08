FC Schalke 04 möchte eSport-Engagement fortsetzen

Nach dem Abstieg aus der 1. Bundesliga verkaufte der FC Schalke 04 seinen Startplatz in der europäischen League-of-Legends-Liga. Trotzdem möchte er im eSport weiterhin aktiv bleiben - doch wie soll die Umstrukturierung aussehen?

Mit dem Abstieg in die 2. Liga musste beim FC Schalke 04 folgerichtig gespart werden. Nicht nur auf dem Platz, sondern auch in anderen Bereichen, wie etwa in der S04-Esports-Abteilung.

Die Entscheidung, ihren Startplatz in der LEC für viel Geld zu verkaufen, ließ eine große Frage offen: Wie wird es für Schalke im eSport weitergehen? Nun hat sich der Verein konkret zu der geplanten Umstrukturierung in Sachen Gaming geäußert.

Schalke weiterhin aktiv in LoL- und FIFA-eSport

Eins wird von den Knappen schnell betont: Sie bleiben dem eSport erhalten. Jedoch in veränderter Form. Im League-of-Legends-eSport werden sie zukünftig weiterhin in der Prime League Division Pro, der größten deutschen Liga antreten. Die EU-Masters werden auch explizit als Ziel genannt. Der Verkauf des LEC-Slots, so wird mehrmals in einer Pressemitteilung betont, soll keineswegs das Aus bedeuten.

Peter Knäbel, Vorstand Sport & Kommunikation bei S04, erläutert den neuen Plan: "Wir zeigen damit: Der eSport ist auf Schalke keineswegs auf dem Abstellgleis, sondern wird mit neuem Konzept den Restart nach dem erfolgreichen Verkauf des LEC-Slots wagen."

Zudem bleiben die Königsblauen auch dem FIFA-eSport erhalten. Allzu viele Informationen wurden nicht preisgegeben, sie möchten aber "mit insgesamt drei Spielern an Wettbewerben und Turnieren teilnehmen".

Was passiert mit S04-eFootball?

Eine auffällige Abstinenz in der offiziellen Mitteilung der Knappen ist die von eFootball bzw. PES. Dies könnte an mehreren Gründen liegen.

Ein Hauptgrund wird die Umstrukturierung von PES zu eFootball sein. Wie die eFootball.Pro-Liga weitergeht, ist noch unklar. Dementsprechend bleibt die Frage nach einem weiteren Engagement nicht nur für Schalke ein Fragezeichen.

Die Lücke in der offiziellen Kommunikation könnte jedoch auch darauf hindeuten, dass der FC Schalke 04 gar nicht mehr im Konami-Ableger vertreten sein wird. Schon vor Monaten stellte Mike Linden im Interview in Frage, ob S04 überhaupt noch in eFootball.Pro teilnehmen wird.

