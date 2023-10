FC Pro: WM-Traum oder Saison-Aus - Wie funktioniert das Elo-System?

Bis zum 14. Oktober können europäische eSportler ihre Peak-Elo in der FC Pro Open Ladder noch verbessern, um in die Regionals einzuziehen. Doch wie kommt die Zahl zustande, die über WM-Traum oder Saison-Aus entscheidet?

Kein K.-o.-System, keine Tabelle nach Punkten oder Siegen - die Peak-Elo bestimmt im FC-24-eSport, wer aus der FC Pro Open Ladder in die Regionals vorrückt. In den meisten Regionen ist diese Entscheidung bereits gefallen. Einzig die Spieler in Europa West und Europa Ost haben noch bis zum 14. Oktober Zeit, einen der je 256 Plätze zu ergattern. Indem sie besagte Peak-Elo steigern, um im Ranking nach oben zu klettern. Doch wie wird diese magische Zahl ermittelt?

Das dürften sich beim Blick auf die Spitze in Europa Ost auch viele Fans fragen. Der deutsche Profi Kamal 'FCSP_Kamal' Kamboj vom FC St. Pauli weist eine deutlich höhere Sieg-Rate (32 in 40 Partien) auf als sein Landsmann Denis 'xDenis20' Müller (50 in 83). Dennoch steht dieser derzeit zwei Plätze über ihm. Das liegt daran, dass eben keine Gesamt-Elo herangezogen wird, sondern die Peak-Elo. Das Rating auf der Höhe der Schaffenskraft wird zum Ranking verwendet.

"Kein spezieller Vorteil" für Vielspieler

EA SPORTS erklärt auf Anfrage von kicker eSport, dass dabei das "relative Skill-Level der Spieler berechnet" wird. Sämtliche Teilnehmer seien mit derselben Elo in die FC Pro Open Ladder gestartet. Anschließend würde diese nach jedem Match neu kalkuliert. Entscheidend hierfür ist nicht nur der Ausgang der Partie, sondern auch die Elo, die beide Kontrahenten zum Anpfiff besaßen. Folglich spielt auch der Skill des jeweiligen Gegners eine Rolle.

Der Publisher gibt an, dass "kein spezieller Vorteil" darin bestünde, mehr Spiele zu absolvieren als notwendig. Pro sieben Tage müssen laut Regelwerk mindestens 20 Partien ausgetragen werden. Allerdings würde sich an der Peak-Elo auch nichts verändern, wenn die eSportler aufhören zu spielen. Und genau deshalb hat EA SPORTS das System eingeführt: "Um die Spieler zu ermutigen, während der gesamten Dauer der Ladder weiterhin Matches zu spielen, was einen flüssigen Matchmaking-Pool gewährleistet."

Erwartungswerte gegen Resultate

Genauere Einblicke in die Algorithmen, die für die Erstellung der Peak-Elo angewandt werden, hat der Publisher übrigens nicht preisgegeben. Im Schach, aus dem diese Bewertungsmethode ursprünglich stammt, werden aus mathematischer Sicht Erwartungswerte und Resultate miteinander abgeglichen. Die Erwartungswerte der Spieler ergeben sich aus ihren bisherigen Elos in der Gegenüberstellung.

Hat Spieler A beispielsweise eine Elo von 1.120 und Spieler B eine Elo von 1.130, spiegelt der Erwartungswert einen knappen Sieg für Spieler B wider. Entscheidet dieser die Partie tatsächlich für sich, erfährt er einen geringeren Anstieg seiner Elo, als Spieler A ihn im Falle eines Siegs bekommen hätte. Da er quasi als Favorit ins Match gestartet ist.

Der Entwickler und sein Partner Battlefy, auf dessen Seite die FC Pro Open Ladder organisiert wird, seien darüber hinaus für die Sicherstellung der sportlichen Integrität zuständig. Diese war besonders zu Beginn ins Wanken geraten, weil die mangelnde Stabilität der Seite das Matchmaking erschwerte. Battlefy soll laut EA SPORTS seit dem Start der Ladder "diverse Fixes implementiert" haben. Es werde "rund um die Uhr" daran gearbeitet, die Stabilität zu verbessern.