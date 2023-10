FC Pro: Sieben Deutsche überstehen Qualifier - Diogo Jota passt

Der große Schnitt der FC-Pro-Saison ist vollzogen. In den Regional Qualifiern endeten zahlreiche WM-Träume. Sieben Deutsche dürfen weiter auf das Open-Ticket hoffen, das Diogo Jota für einen Derby-Sieg sausen ließ.

Diogo Jotas Name war sicherlich einer der überraschenderen Einträge auf der Liste der potenziellen Teilnehmer für die FC-Pro-Regional-Qualifier. Der Portugiese in Diensten des FC Liverpool hatte sich als 81. der EU-West-Rangliste für die Ausscheidungsrunde qualifiziert, sah sich aber einem nicht ganz unerheblichen Terminkonflikt gegenüber. Denn während des FC-24-Turniers stand das Merseyside-Derby zwischen dem LFC und dem FC Everton auf dem Plan.

Diogo Jota im Derbyfieber

Der Kalendereintrag, den sich der 26-Jährige in einem Ankündigungsvideo von EA SPORTS für den Qualifier gesetzt hatte, rückte aufgrund des Prestigeduells an zweite Stelle. Denn Diogo Jota stand beim 2:0-Sieg seiner Reds über die volle Spielzeit auf dem Rasen. Eine Teilnahme an dem FC-Pro-Turnier war somit nicht möglich, seine Partien wurden als Niederlagen gegen ihn gewertet.

Richtig gut lief es im Westen der EU derweil für BVB-Ass Bradley 'Assault_il' Destoop. In der Open Ladder noch 34. gewesen, spielte er im Qualifier groß auf. In der Swiss Round schon nicht zu stoppen, war auch im Upper Bracket nichts gegen den Belgier zu machen. Mit zwei Siegen sicherte er sich seinen Platz in der Top 8 und zog souverän in den Global Qualifier ein.

BVB-Schreck 'BerkayLion'

Schluss war indes für Destoops Dortmunder Mitspieler Roee Feldman. In der Open Ladder war der Israeli noch als bester Spieler der Region EU Ost ins Ziel eingelaufen. Im Qualifier musste er sich allerdings im Lower Bracket gegen Bremens Rückkehrer Berkay 'BerkayLion' Demirci geschlagen geben, der anschließend im deutschen Decider gegen Dennis 'denninho' Malcherczyk direkt einen zweiten Borussen ausschaltete.

Noch etwas dramatischer als für Malcherczyk lief es für FOKUS-Profi Mustafa 'Musti' Cankal. Dieser hatte sich ebenfalls bis ins entscheidende Duell des Lower Bracket gekämpft und lieferte sich dort einen atemberaubenden Schlagabtausch mit Andrea 'Montaxer' Montanini. Schlussendlich setzte sich der Italiener in Diensten Genuas jedoch knapp mit 9:8 durch.

Bochumer Torrausch - Sieben Deutsche qualifiziert

Erfolgreicher gestaltete Bochums Talent Julien 'julien_fngk' Fungk seine Reise durch das Lower Bracket. Der Youngster spielte sich phasenweise in einen Rausch und schenkte beispielsweise St. Paulis Koray 'KKoray' Kücükgünar gleich 13 Tore ein, bevor er sich die Teilnahme am Global Qualifier sicherte.

Gemeinsam mit Fungk und Demirci stehen Leverkusens Sean 'Sean_ldw07' Landwehr, Serhat 'Serhatinho' Öztürk von der TSG Hoffenheim, Rostocks Lukas 'Lukas_official11' Wolff, Gladbachs Jannis 'JistenNSQ' Pütz und der Düsseldorfer Joe 'JH7' Hellmann in der nächsten Runde. Gespielt wird diese vom 10. bis 12. November in London.