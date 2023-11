FC Pro Open: 'RBLZ_Umut' auf WM-Kurs - "Kurdisch-brasilianische Kombi"

Umut 'RBLZ_Umut' Gültekin ist stark in die FC Pro Open gestartet: Der Leipziger belegt nach dem ersten Spieltag der Gruppe A den zweiten Platz. Ein anderer Deutscher muss um die Play-offs zur WM bangen.

Die verpasste Qualifikation für den FIFAe World Cup 2023 bezeichnete Umut 'RBLZ_Umut' Gültekin gegenüber kicker eSport jüngst als den "mit Abstand emotionalsten Moment" der vergangenen Saison. Ein zweites Mal in Folge will der eSportler von RB Leipzig die Einzel-WM nicht als Zuschauer verfolgen. Den Grundstein für den Einzug in die FC Pro World Championship 2024 hat 'RBLZ_Umut' am Montag gelegt - beim Auftakt in die neue "Super League" von EA SPORTS.

Die FC Pro Open feierten ihre Premiere. Von den 20 besten FC-24-Spielern der Welt waren erst mal allerdings nur fünf zu sehen. Pro Woche ist eine Gruppe an der Reihe, den Anfang machte A. Und der Organisator hatte direkt einen echten eSport-Leckerbissen parat: Klub-Weltmeister Gültekin bekam es mit eChampions-League-Sieger Emre 'EmreYilmaz' Yilmaz zu tun. Beide gelten als große Favoriten in Gruppe A - und unterstrichen diesen Status.

Führung, Comeback, 4:4 - Wahnsinn im Spitzenspiel

Gültekin erwischte einen Traumstart und ging nach neun Ingame-Minuten in Führung. In der Folge lieferten sich die Weltklasse-Spieler einen spektakulären Schlagabtausch. 'EmreYilmaz' glich noch vor der Pause aus und legte kurz nach Wiederanpfiff zum 2:1 nach. In der 64. Minute erhöhte der Niederländer auf 3:1, 'RBLZ_Umut' geriet in Zugzwang. Der kicker eFootballer des Jahres 2023 bewies jedoch einmal mehr seine enorme Nervenstärke.

Mit drei Treffern in gerade mal 16 Ingame-Minuten drehte Gültekin die Partie. Letztlich musste er sich aber mit einem Punkt zufriedengeben, da Yilmaz in der Schlussphase seinerseits noch zurückschlug - und der hochklassigen Begegnung die 4:4-Krone aufsetzte.

In der Folge kam es zum deutsch-deutschen Duell zwischen 'RBLZ_Umut' und Rostocks Lukas 'Lukas_Official11' Wolff. Dabei konnte der RBLZ-Profi seinen ersten Sieg einfahren, musste sich diesen beim 2:1 aber hart erkämpfen. Zum Abschluss besiegte Gültekin noch Vize-Weltmeister Mark 'Mark11' Zakhary (7:5) und Alejandro 'H1dalgo' Hidalgo (8:5). Dabei demonstrierte er sowohl große Offensivqualitäten als auch die eine oder andere defensive Anfälligkeit.

'RBLZ_Umut' beendet die Hinrunde der Gruppenphase mit zehn Zählern, wodurch er punktgleich mit Spitzenreiter 'EmreYilmaz' den zweiten Rang belegt. Der Vorsprung auf den drittplatzierten 'H1dalgo' beträgt vier Punkte. Nur das jeweils beste Duo der vier Gruppen zieht schließlich in die FC Pro Open Championship im Februar ein. Wo dann im K.-o.-System aus den verbleibenden acht eSportlern die vier Einzel-WM-Teilnehmer ermittelt werden.

'RBLZ_Umut' auf Kurs, 'Lukas_Official11' braucht eine Aufholjagd. EA SPORTS

Erste Upgrades für FUT-Spezialkarten der eSport-Promo

Auf dem Tableau folgt 'Lukas_Official11' auf 'H1dalgo'. Der Hansa-Spieler unterlag dem Spanier zum Auftakt mit 3:4, gegen 'EmreYilmaz' (3:7) war nicht viel zu holen. Besagtes 1:2 gegen Gültekin frustrierte den VBL-Profi sichtlich, drohte ihm doch ein erster Spieltag ohne Punkte. Wolff konnte sich im abschließenden Match gegen 'Mark11' allerdings teil-rehabilitieren: Ein souveränes 5:1 hält seine Hoffnungen auf die ganz große Aufholjagd in der Rückrunde am 8. Januar am Leben.

Zugleich bescherte 'Lukas_Official11' einigen FUT-Spielern eine Steigerung für eines ihrer Objekte. Dem Rostocker wurde im Rahmen der eSport-Promo "FC Pro Live" die Spezialkarte von Randal Kolo Muani zugeordnet. Diese erhält immerhin ein Inform-Upgrade. 'RBLZ_Umut' wiederum spielt auch stellvertretend für Renan Lodi, dessen Item über zwei Inform-Upgrades hinaus auch einen neuen PlayStyle sowie eine alternative Position erhält.

Vier von fünf Spielern bescherten "ihren" FC-Pro-Live-Karten Upgrades. EA SPORTS

Der Leipziger hatte seine korrespondierende Spielerkarte am 18. November auf X vorgestellt und angekündigt: "Die kurdisch-brasilianische Kombi wird es machen." Ob Gültekin und Atletico-Profi Lodi tatsächlich der Sprung in die Play-offs und damit weitere FUT-Upgrades gelingen, bleibt natürlich abzuwarten. Zehn von zwölf möglichen Punkten stellen jedoch einen rundum erfolgreichen Auftakt dar. Und bringen 'RBLZ_Umut' einen Schritt näher an die Einzel-WM 2024.