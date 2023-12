FC Pro Open: "Mein schlimmster Wettkampftag" - ManCity-Star vor WM-Aus

Paukenschlag in den FC Pro Open: Der favorisierte Matias Bonanno von Manchester City kassierte am ersten Spieltag vier Niederlagen in Gruppe B - und hat nur noch geringe Chancen auf die Einzel-WM.

Er war als einer der ganz großen Favoriten auf den Gewinn der FC Pro Open angetreten - mindestens aber auf den Einzug in die FC Pro World Championship: Matias Bonanno, der Sommer-Neuzugang von Manchester City. Schließlich hatte der Argentinier im vorherigen Global Qualifier unter anderem eChampions-League-Sieger Emre 'EmreYilmaz' Yilmaz (3:2) und Anders 'RBLZ_Vejrgang' Vejrgang (5:3) geschlagen. Am Montagabend sollte ihm wider Erwarten überhaupt nichts gelingen.

Direkt zum Auftakt des ersten Spieltags von Gruppe B wartete der zweite Favorit zum Spitzenspiel: Paulo 'PHzin' Henrique Chaves. Der Brasilianer ging früh in Führung und konterte Bonannos 1:1 mit zwei weiteren Treffern vor der Pause. Nach dem virtuellen Seitenwechsel legte 'PHzin' das 4:1 nach, nach 90 Ingame-Minuten stand es 5:2. Chaves war seinem Kontrahenten stets einen Schritt voraus, Bonanno hatte letztlich kaum eine Chance.

Klatsche im Argentinien-Duell - Bonanno entschuldigt sich

Gegen den Mexikaner Aaron 'Happy' Rivera gestaltete es der ManCity-eSportler anschließend offener - stand beim 2:3 aber dennoch mit leeren Händen da. Glück brachte ihm auch das zweite Spiel gegen einen Brasilianer nicht: Gabriel 'Young' Freitas sorgte beim 6:3 gegen Bonanno für klare Verhältnisse. Der Tiefpunkt sollte für den eLaLiga-Meister von 2023 aber noch kommen. Die letzte Partie wurde zum argentinischen Duell gegen Landsmann Facundo 'FacuCowen' Cowen.

Bonanno geriet unter die Räder: Mit 1:7 unterlag er dem Newcomer, der in FC 24 erstmals international auf sich aufmerksam macht. Nach vier Partien stand kein einziger Punkt für den Favoriten zu Buche - stattdessen vier Pleiten und ein Torverhältnis von 8:21. Der Rückstand auf Platz zwei, der noch zum Einzug in die Play-offs genügt, beträgt sieben Punkte. Bonanno muss in der Rückrunde am 15. Januar ein echtes Meisterstück abliefern, um die WM-Hoffnung am Leben zu erhalten.

"Es tut mir leid für alle, die mir vertraut haben. Es war mein schlimmster Wettkampftag, es kam absolut nichts dabei heraus.", schrieb Bonanno nach seinen Spielen auf X.

'PHzin' vorerst Tabellenführer: "Was für ein Tag für mich"

Zum Gewinner des Abends avancierte derweil 'PHzin'. Der amtierende FIFAe-Nations-Cup-Sieger schlug auch 'Young' (6:2) und 'Happy (7:1) deutlich. Einzig 'FacuCowen' konnte dem eSportler von Ajax Amsterdam beim spektakulären 4:4 einen Punkt abringen. Mit zehn Zählern führt Chaves die Tabelle der Gruppe B an. Es folgen 'Young' und 'Happy' mit jeweils sieben sowie 'FacuCowen' mit vier.

'PHzin' mit besten Chancen auf die Play-offs - Bonanno braucht ein kleines Wunder. EA SPORTS

"Ich fühle mich großartig, was für ein Tag für mich. Ich habe sehr gut gespielt", sagte der Tabellenführer im Livestream der FC Pro Open. Beeindruckend war vor allem der ständige Druck, den 'PHzin' in FC 24 auf seine Gegner ausgeübt hatte: "Ich mag es, aggressiv zu verteidigen - und die ganze Zeit anzugreifen."

Auswirkungen haben die Ergebnisse in den FC Pro Open nicht nur für die beteiligten eSportler selbst. Sondern auch für die ihnen zugeordneten Spezialkarten in FUT. Einige dynamische Objekte der Promo "FC Pro Live" werden mit neuen Verbesserungen versehen. Am meisten rausgeholt hat natürlich 'PHzin' für das Item von Branco van den Boomen: Der virtuelle Niederländer erhält zwei Inform-Upgrades, eine zusätzliche alternative Position und einen neuen PlayStyle.

nas

Dreifaches Upgrade für die Spezialkarte von Branco van den Boomen. EA SPORTS