FC Pro Open: Die Favoriten und Chancen der VBL-Vertreter

20 Topspieler, vier WM-Tickets, ein Champion - das ist die neue eSport-Liga in FC 24. Wer zählt bei den FC Pro Open zu den Favoriten? Und wie steht es um die Chancen der VBL-Vertreter?

Unter dem Namen "Super League" versuchten europäische Topklubs einst, sich in neue Sphären zu begeben. Was im realen Fußball scheiterte, hat EA SPORTS in FC 24 zur neuen Saison wahrwerden lassen: Die FC Pro Open umfassen die 20 besten eSportler der Welt in einer exklusiven Liga. Das Ziel: Vier Tickets für die FC Pro World Championship, die neue Einzel-Weltmeisterschaft in FC 24.

500.000 US-Dollar und die WM-Chance auf dem Spiel

Dabei treten die Teilnehmer in vier Gruppen mit jeweils fünf Spielern an, von denen es zwei in die Play-offs schaffen. In den K.-o.-Spielen wird es dann richtig heiß. Denn nicht nur geht es für die vier Halbfinalisten zur WM-Endrunde im Juni. Auch ein üppiges Preisgeld steht auf dem Spiel. Insgesamt werden im Laufe des Wettbewerbs 500.000 US-Dollar ausgezahlt, 80.000 US-Dollar gehen an den Sieger.

Mit den beiden RBLZ Umut Gültekin und Anders Vejrgang sowie Rostocks Lukas 'Lukas_official11' Wolff und dem Leverkusener Sean 'seanldw' Landwehr sind vier VBL-Vertreter mit von der Partie. Die beiden Erstgenannten zählen einmal mehr zu den Topfavoriten. Schließlich gilt das Duo aus Sachsen nicht erst seit dem Sieg beim FIFAe Club World Cup als eins der besten Teams der Welt. Wolff und Landwehr gehen eher als Underdogs in die Gruppenphase.

Gültekin und Wolff mit anspruchsvollem Los

Unglücklich aus hiesiger Sicht ist, dass mit Gültekin und Wolff sowie Vejrgang und Landwehr jeweils zwei Spieler in einer Gruppe gelandet sind. Der alte und neue kicker eFootballer des Jahres und sein Rostocker Mitstreiter haben dabei wohl das etwas anspruchsvollere Los erhalten.

In Gruppe A warten der Vize-Weltmeister Mark 'Mark11' Zakhary und der amtierende eChampions-League-Sieger Emre Yilmaz, der auf dem Weg zum Henkelpott gleich beide RBLZ-Profis aus dem Turnier warf. Entsprechend zählt er zu den großen Favoriten auf den Gesamtsieg. Zudem findet sich mit Alejandro 'H1dalgo' Hidalgo ein weiterer etablierter Name in der Gruppe. Gültekin könnte sich dennoch durchsetzen. Zumindest bringt er alles dafür mit, um den Gruppensieg anzustreben. Wolff hat wohl nur Außenseiterchancen.

'seanldw' mit Überraschungspotenzial - Holt Vejrgang den Gruppensieg?

In Gruppe C treffen Gültekins dänischer Mitspieler und Landwehr auf den amtierenden Weltmeister Manuel 'ManuBachoore' Bachoore. Dennoch wirkt die Gruppe insgesamt etwas einfacher, da sie von Ahmad 'AbuMakkah' Mujahid und dem bisher unbeschriebenen Youngster Gabriel 'Antonini_Gabriel' Antonini abgerundet wird. Während Vejrgang sich den Gruppensieg durchaus zutrauen darf, könnte 'seanldw' überraschen, wenn er sein bestes Spiel zeigt.

Makelloses Quali-Duo und Back-to-back-Weltmeister

Außer den genannten Yilmaz, Bachoore und Zakhary muss man aus dem internationalen Teilnehmerfeld zudem Matias Bonanno, Donovan 'Tekkz' Hunt, Paulo 'PHzin' Henrique, Obrun 'Obrun2002' Pio Tagliafierro und Facundo 'FacuCowen' Cowen auf dem Zettel haben. Speziell 'Tekkz' und Cowen scheinen in FC 24 bestens klarzukommen. Beide gewannen beim Global Qualifier als einzige Spieler alle sieben Partien.

Henrique geht die FC Pro Open mit dem Selbstbewusstsein eines Back-to-back-Champions im FIFAe Nations Cup an, Bonanno unterlag im Global Qualifier lediglich seinem fast unantastbar wirkenden ManCity-Kollegen Hunt. 'Obrun2002' scheint nach einem steilen Aufstieg in 2022 gekommen, um zu bleiben. 2023 unterstrich er seine Klasse, indem er beim FIFAe World Cup zum zweiten Mal in Folge ins Halbfinale einzog und auf dem Weg dorthin Vejrgang ausschaltete.

Auftakt zum ersten Spieltag der FC Pro Open ist am 27. November um 18 Uhr UTC (19 Uhr deutscher Zeit), EA SPORTS übertragt alle Spieltage auf dem hauseigenen Twitch-Kanal live.