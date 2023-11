FC Pro Live: EA präsentiert erste FUT-Promo mit eSport-Bezug

Mit FC Pro Live startet am Freitag in EA SPORTS FC 24 die erste FUT-Promo überhaupt, die dem eSport gewidmet ist. Die Spezialkarten bilden allerdings nicht die Controller-Profis ab. Wie funktioniert das dynamische Event?

Mit Centurions oder Road to the Knockouts hat EA SPORTS in FC 24 auch nach der FIFA-Trennung schon das eine oder andere alte Konzept wieder aufgewärmt. Etwas völlig Neues präsentiert der Entwickler hingegen in dieser Woche: FC Pro Live. Das Event feiert nicht nur seine Premiere in FUT. Es wird auch die erste Promo in der Geschichte der Simulationsreihe, die dem eSport gewidmet ist. Wie soll das aussehen?

Seit Mittwochabend läuft als FUT-Ladebildschirm der offizielle Countdown für FC Pro Live. Die ersten Spezialkarten ziehen am Freitagabend um 19 Uhr ins Spiel ein. Darauf abgebildet werden aber keine eSportler, sondern weiterhin Fußballprofis. Diese sollen jeweils einem ihrer Pendants am Controller zugeordnet werden. Als Pool dienen EA SPORTS hierfür die 20 Teilnehmer an den FC Pro Open.

Punkte in den FC Pro Open - Punkte für die Karte

Da es sich bei FC Pro Live um eine dynamische FUT-Promo handelt, können die Spezialobjekte einige Upgrades verdienen. Die Werte-Steigerungen sind geknüpft an das Abschneiden des jeweiligen eSportlers in den FC Pro Open, die am 27. November eröffnet werden. Drei zum Auftakt geholte Punkte durch den FC-Profi bedeuten beispielsweise ein Inform-Upgrade für die ihm zugeordnete Karte.

Insgesamt können mit dem Gewinn der FC Pro Open vier Inform-Schritte erfolgen. Doch auch in anderen Aspekten kann das FC-Pro-Live-Item verbessert werden. Sechs Punkte nach dem zweiten Spieltag bescheren etwa eine zusätzliche alternative Position und einen neuen PlayStyle. Im weiteren Verlauf der Saison sind auch ein PlayStyle+ und Boosts für Skill-Moves sowie Weak Foot möglich.

So sieht der Upgrade-Weg für FC Pro Live aus. EA SPORTS

Nach welchen Kriterien der Publisher die Fußballer für die Karten auswählt, ist noch nicht bekannt. Die eSportler stehen seit vergangenem Wochenende fest. Mit dem frisch gebackenen kicker eFootballer des Jahres 2023 Umut 'RBLZ_Umut' Gültekin, Anders 'RBLZ_Vejrgang' Vejrgang, Lukas 'lukas_official11' Wolff und Sean 'seanldw' Landwehr haben es auch vier VBL-Spieler geschafft.