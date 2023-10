FC Pro: Großer Schnitt in Regionals - Diogo Jotas Kalendereintrag

Aus 256 werden 12: Die europäischen Regional Qualifiers beenden am Wochenende zahlreiche WM-Träume. Die Teilnahme von Liverpools Diogo Jota an der nächsten FC-Pro-Runde wurde trotz Merseyside-Derby angedeutet.

Zock it like 'Anders'? Diogo Jota bereitet sich im EA-Trailer auf den Regional Qualifier vor. EA SPORTS

Knapp 4,7 Prozent beträgt die Quote der europäischen eSportler, die den WM-Traum über FC Pro nach dem Wochenende weiterträumen dürfen. Nur je 12 aus 256 Teilnehmern der beiden Regional Qualifiers in Europa Ost und Europa West erreichen die nächste Runde - den Global Qualifier. Während Spieler, die bei einem Verein unter Vertrag stehen, noch über die heimische Liga den Sprung zur FC Pro World Championship schaffen können, haben Free Agents und eSportler von Organisationen nur diesen einen Weg.

Entsprechend heiß dürfte es am Samstag und Sonntag auf dem virtuellen Rasen zugehen. Eröffnet werden die europäischen Regional Qualifiers durch Schweizer Runden, anschließend geht es im Double-Elimination-System weiter. In Europa Ost werden etliche deutsche Spieler das Weiterkommen anpeilen - darunter auch einige, die derzeit keinen Verein vertreten. So etwa das FOKUS-Trio aus Ex-Weltmeister Mohammed 'MoAuba' Harkous, eNationalspieler Dylan 'DullenMIKE' Neuhausen und Mustafa 'xMusti19' Cankal.

FC-eSport und/oder Merseyside-Derby?

In Europa West wiederum hat sich Fußballprominenz angekündigt: Liverpool-Profi Diogo Jota spielt die Hauptrolle im neuesten EA-Trailer für FC Pro. Darin markiert sich der Portugiese den morgigen Samstag in seinem Kalender - den Auftakt in den Regional Qualifier. Eine offizielle Bestätigung seiner Teilnahme ist das natürlich nicht. Insbesondere da der Trailer zumindest größtenteils wohl vor dem Start der FC Pro Open Ladder gedreht wurde. Qualifiziert hat er sich über diese jedoch - auf Platz 81 in Westeuropa.

Diogo Jota könnte in terminliche Schwierigkeiten geraten: Um 13.30 Uhr spielen seine Reds am Samstag schließlich in der Premier League das große Merseyside-Derby gegen den FC Everton. Für das eSport-Wochenende sind derweil noch keine genauen Spielzeiten kommuniziert. Auch die personellen Ansetzungen für die erste Runde im Schweizer System sind noch unter Verschluss. Auf der Battlefy-Seite, über die die FC-Pro-Saison ausgetragen wird, existieren die europäischen Regional Qualifiers aktuell noch nicht.