Vier Platzverweise nach Abpfiff: Porto hält Sporting auf Distanz

Am Freitagabend lieferten sich der FC Porto und Sporting Lissabon ein temporeiches Duell an der Spitze der portugiesischen Liga. Dabei kam der Spitzenreiter von einem 0:2-Rückstand zurück, agierte aber auch knapp eine Hälfte in Überzahl. Nach dem Schlusspfiff sahen zudem vier Spieler die Rote Karte.

Der Verfolger aus Lissabon sollte den besseren Start in die Partie erwischen und ging nach Paulinhos Treffer früh in Führung. Nach einer Flanke konnte der Angreifer den Ball relativ unbedrängt in den Maschen unterbringen (8.). Dass es zu diesem Zeitpunkt nicht bereits 1:0 für Porto stand, lag unter anderem auch an Keeper Adan, der bereits in Minute eins die erste Großchance der Gäste vereitelte. In den folgenden Minuten sahen die Zuschauer eine temporeiche und intensive Partie im Wettlauf um die Meisterschaft in der portugiesischen Liga. Nach Sarabias wundervoller Vorarbeit konnte Sporting die Führung durch Nuno Santos' Tor sogar ausbauen (34.), ehe Porto ziemlich zeitnah mit Fabio Vieras Fernschuss eine passende Antwort fand - der Anschlusstreffer des Spitzenreiters (38.).

Coates sieht Gelb-Rot - Porto gleicht spät aus

Der zweite Durchgang begann für Porto dann nach Maß: Grund dafür war aber nicht der Ausgleich, sondern Coates' Gelb-Rote-Karte nach einem taktischen Foul als letzter Mann, auch wenn der Kontakt nur minimal war (49.). In Überzahl schnürten die blau-weiß-gekleideten Hausherren Sporting am eigenen Strafraum ein und verbuchten eine Gelegenheit nach der anderen: Zaidu schnupperte eine Viertelstunde nach Wiederanpfiff am Traumtor, jagte die Kugel aber gegen das Aluminium und verpasste den Ausgleich. Besser machte es dann mit Anbruch der Schlussphase der Sturmhüne Mehdi Taremi: Der Iraner verwertete eine Flanke von links mit einem wuchtigen Kopfball in die rechte Ecke (78.).

Rudelbildung mit vier Roten Karten bestraft

Mit der letzten Aktion kochten die Gemüter nochmal hoch: Pepe wurde beim Abpraller von der Latte circa fünf Meter vor dem Tor mit einer Klärungstat von Joao Palhinha am Kopf getroffen, doch der Elfmeterpfiff blieb aus. Eine strittige Entscheidung, da der Fuß des Verteidigers auf Kopfhöhe war und er eine Verletzung Pepes in Kauf nahm. Die Stimmung kippte erst kurze Zeit nach Abpfiff, als dann plötzlich alle Betreuer und Spieler auf das Feld rannten und neben Pepe selbst auch Marchesin, Palhinha und Tabata für Tätlichkeiten die Rote Karte sahen.

Für Sporting Lissabon steht am Dienstag um 21 Uhr das Heimspiel in der Champions League gegen Manchester City auf dem Programm. Porto empfängt am Donnerstag um 21 Uhr Lazio Rom in der Europa League (beide LIVE! bei kicker).