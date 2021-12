Erneut drei Treffer: Porto nach Sieg über Benfica wieder Tabellenführer

Der FC Porto hat auch das zweite Spiel binnen einer Woche gegen Benfica Lissabon gewonnen. Beim 3:1 überzeugten die Gastgeber vor allem in der ersten Hälfte und profitierten von einem Platzverweis.

Bereits vor einer Woche waren beide Mannschaften im portugiesischen Pokal aufeinandergetroffen, nach dem 3:0-Erfolg für Porto kam es sogar zu einem Einschnitt bei Benfica: Trainer Jorge Jesus wurde entlassen, vorerst übernimmt Nelson Verissimo das Kommando beim Team um Julian Weigl.

Ungestört setzt Porto zum Doppelschlag an

Die Gäste hatten in Durchgang eins aber trotz eines anderen Trainers wenig zu melden. Nach 22 Minuten lagen sie bereits hinten, der Treffer durch Portos Pepê wurde aufgrund einer Abseitsposition jedoch nicht gegeben, was auch der VAR bestätigte. In der eher ruhig vorangehenden Begegnung gelang den Hausherren dann doch das 1:0: Zufällig landete die Kugel bei Fabio Vieira, der sich die Butter im Strafraum nicht mehr vom Brot nehmen ließ (34.). Nur drei Minuten später erhöhte Porto gar, weil Pepê im Strafraum ungestört einnicken durfte (37.).

Yaremchuk mit dem Anschluss, doch André Almeida fliegt

Benfica dagegen kam in der ersten Hälfte nur zu einer guten Chance: Yaremchuk vergab kurz vorm 0:1 aber leichtfertig (33.). Direkt nach Wiederanpfiff machte es der Ukrainer aber besser und schob zum Anschlusstor ein (46.). Doch das Hoch bei Benfica sollte nicht lange anhalten - André Almeida sah nach einem Foul im Mittelfeld die Gelb-Rote-Karte (49.).

Mehdi Taremi beendet die Gegenwehr

Die Gäste zeigten sich von ihrer Unterzahl insgesamt aber unbeeindruckt. Auf dem Platz machte sich diese kaum bemerkbar. Porto wurde nach etwas mehr als einer Stunde sogar ausgekontert - erst kurz vor der Linie konnte Zaidu für seinen geschlagenen Keeper nach Concalo Ramos´ Schuss retten (63.). Ungeachtet des Mannes mehr fiel auf der Gegenseite dann doch das 3:1 für Porto: Mehdi Taremi setzte sich stark gegen Vertonghen durch und schob ein (67.).

In der Schlussphase geschah kaum noch etwas, der Zahn war Benfica endgültig gezogen worden. Dank des Sieges springt Porto, das seit acht Pflichtspielen nicht mehr gegen den Lissaboner Klub verloren hat, wieder auf Rang 1. Benfica bleibt Dritter, verliert aber die Spitzenklubs Sporting und Porto immer weiter aus den Augen.