FC Pesch feiert Schützenfest im Lokalduell - Düren verteidigt Tabellenspitze

Auch am 5. Spieltag bleibt die Tabellenspitze rund um den FC Düren, FC Pesch und den Siegburger SV ungeschlagen. Im Keller gewinnt Fortuna Köln II das Krisenduell beim SV Breinig.

Seit dem 1:1 am 2. Spieltag beim Siegburger SV marschiert der 1. FC Düren im Stile eines Meisterschaftskandidaten durch die Mittelrheinliga und fertigt auch den bis dahin ungeschlagenen BCV Glesch-Paffendorf im Top-Spiel mit 3:0 ab. Der Tabellenführer war von Anpfiff weg hellwach und erwischte einen Top-Start. Bereits nach elf Minuten brachte Antoski die Hausherren in Front. Mit dem frühen Führungstreffer im Gepäck bestimmte der FC Düren fortan das Spielgeschehen und ließ in der Defensive wenig anbrennen. So ging es mit der knappen 1:0-Führung in die Halbzeitpause. Nach dem Seitenwechsel bekamen die rund 275 Zuschauer an der Westkampfbahn eine Partie auf Augenhöhe mit Top-Spiel-Charakter zu sehen, in der Düren nach rund einer Stunde zum k.O.-Schlag ausholte. Mittels eines Doppelschlags von David Mikel Bors binnen weniger Minuten (57./62.) war der Kampf um die Tabellenspitze frühzeitig entschieden.

Im Kölner Lokalduell ließ auch der bis zu diesem Zeitpunkt ungeschlagene FC Pesch überhaupt nichts anbrennen und bescherte dem SV Deutz 05 eine deutliche 1:6-Niederlage. Nach 41 Minuten war die Messe für die Hausherren bereits gelesen. Genauso lange brauchten Yildiz (13.), Kurogi (21.) und Papazoglu (41.) nämlich, um den FC auf die Siegerstraße zu befördern. Zwar gelang Kemadjou quasi mit dem Pausenpfiff der Anschlusstreffer (44.), dem Sturmlauf der Gäste in der zweiten Halbzeit konnte dieser aber auch nichts mehr entgegensetzen. In der 56. Minute stellte Yildiz den ursprünglichen Drei-Tore-Vorsprung wieder her. Kurz vor Schluss erzielte der Angreifer sogar seinen dritten Treffer an diesem Nachmittag, als er einen Foulelfmeter eiskalt verwandelte. Den Schlusspunkt dieser einseitigen Partie setzte Sanganaza, der in der 83. Minute auf 6:1 erhöhte.

Doch nicht nur der FC Düren und FC Pesch scheinen derzeit unbesiegbar zu sein. Auch der Siegburger SV bleibt nach dem 2:0-Erfolg beim FC Hürth im fünften Spiel hintereinander ungeschlagen. Lange lieferten sich beide Mannschaften im Salus-Park ein Duell auf Augenhöhe, dem es jedoch an Tormöglichkeiten mangelte. Der erste Treffer ließ bis zu 48. Minute auf sich warten. Schmidt erzielte seinen vierten Saisontreffer und brachte die Gäste in Front. Nicht ohne Grund stellt die Mannschaft von Bünyamin Kilic die beste Defensive der Liga, denn über die kompletten 90 Minuten fand die heimische Offensive gegen den Siegburger Abwehrblock kein Durchkommen. Als Asano in der Nachspielzeit auf 2:0 erhöhte, stand dem dritten Siegburger Saisonsieg nichts mehr im Weg.

Friesdorf und Fortuna Köln II holen die ersten Punkte

Im Tabellenkeller duellierten sich am Wochenende mehrere Konkurrenten im direkten Aufeinandertreffen. In Köln empfing die bis dahin punktlose zweite Garde der Fortuna Köln den ebenfalls punktlosen SV Breinig. Über die ersten Punkte durfte sich am Ende die Fortuna freuen. Durch ein frühes sowie ein spätes Tor von Westerhoff (8.) und de la Cruz Bustamente (79.) bleibt die Regionalliga-Reserve erstmals ohne Gegentor und klettert von Rang 16 auf Rang 14.

Und auch der FC BW Friesdorf durfte sich nach dem 2:2 gegen den SV Bergisch Gladbach am Ende über den ersten Zähler freuen. Der Punktgewinn dürfte sich jedoch eher wie eine Niederlage anfühlen, denn lange sah es am Sport-Zentrum Friesdorf nach einem Heimsieg für die Blau-Weißen aus. Langen hatte die Heimelf nach einer halben Stunde in Führung gebracht. Selbst nach dem Ausgleichstreffer durch Kizil kurz nach dem Seitenwechsel (51.) kämpfte sich die Mannschaft von Thomas Huhn noch einmal zurück und ging durch Doppelpacker Langen sogar erneut in Führung (61.). Erst in der Nachspielzeit gaben die leidenschaftlich aufspielenden Friesdorfer ihre Führung doch noch einmal aus der Hand. Habl erzielte den späten Ausgleichtreffer und sorgte für den 2:2-Endstand.

Im Tabellenmittelfeld siegte der Vfl Alfter mit 4:1 über den Vfl Vichttal und schloss damit an das Spitzentrio an. Viktoria Arnoldsweiler entführte mit einem knappen 2:1-Sieg drei Punkte aus Frechen. Eilendorf kassierte mit der 0:1-Pleite bei der Borussia Freialdenhoven seine vierte Niederlage in Folge. Die Partie zwischen dem FC Hennef und der Spvg Wesseling-Urfeld wurde aufgrund von "vorbeugenden gesundheitlichen Gründen" von den Gästen abgesagt. Die Punkte werden nun wohl dem FCH zugesprochen.