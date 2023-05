FC Kopenhagen hat ein Auge auf Stuttgarts Nartey geworfen

Egal, wie diese Saison endet: Der nach Rückkehr der Leihspieler auf über 35 Spieler aufgeblähte Kader des VfB Stuttgart wird einer Generalüberholung unterzogen. Ein Wechselkandidat unter vielen dürfte Nikolas Nartey sein, auf den sein Jugendklub FC Kopenhagen ein Auge geworfen hat.

Im Sommer 2019 verpflichtete Stuttgart den dänischen U-21-Nationaspieler für rund 150.000 Euro von der zweiten Mannschaft des 1. FC Köln. Ein Talent aus dem hohen Norden, nach zweieinhalb Jahren im Rheinland leicht integrierbar und vielversprechend. Nach zwei Spielzeiten bei Hansa Rostock und dem SV Sandhausen, wo der damalige Teenager Spielpraxis sammeln und sich an den Herrenfußball gewöhnen sollte, glaubte man den jungen Defensivmann reif für den VfB. Doch die Karriere will bis heute nicht so richtig in Fahrt kommen. Entsprechend muss der Däne, der sowohl im Mittelfeld als auch als Linksverteidiger einsetzbar ist, seinen Karriereplan überdenken.

16 Bundesligapartien, davon die meisten in Teilzeit, sowie zwei DFB-Pokaleinsätze können nicht der Anspruch des heute 23-Jährigen sein, der unter anderem 15 Partien für die U 21 der Dänen bestritten hat. Wechselgedanken kamen immer wieder auf, die sich auch in der Heimat herumgesprochen haben. Wie Kopenhagens Tageszeitung BT vermeldet, ist Nartey beim FC Kopenhagen im Gespräch. Der um die Meisterschaft spielende Traditionsklub wird von Trainer Jacob Neestrup geführt, der wiederum Nartey, dessen Kontrakt in Stuttgart bis Ende Juni 2025 läuft, in der Jugend bei eben diesem Topklub unter seinen Fittichen hatte.

Verletzungen warfen Nartey immer wieder zurück

Dass sich Nartey in Stuttgart nicht durchsetzen konnte, hatte unterschiedliche Gründe. Zum einen lag’s an der Konkurrenz mit Wataru Endo und Atakan Karazor im zentralen Mittelfeld oder Borna Sosa auf der linken Abwehrseite. Zum anderen an seiner Verletzungsanfälligkeit. Der 23-Jährige musste immer wieder körperliche Rückschläge verkraften. Diverse Muskelverletzungen, ein Innenbandriss im Knöchel sowie Knieprobleme, die zu einer zweiten Knieoperation nach einem ersten Eingriff im Herbst 2017 führten, und eine längere Coronainfektion bremsten Nartey wiederholt aus. Ein Teufelskreis aus dem der Däne, der bei seinen Einsätzen meist ordentliche Leistungen zeigte, nicht herauskommen sollte. Und vor dem er auch in Kopenhagen nicht sicher sein wird.