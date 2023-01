FC Kopenhagen buhlt um Larsson

Jordan Larsson könnte den FC Schalke schon bald Richtung Dänemark verlassen. Derweil steht Rodrigo Zalazar am Sonntag gegen Köln nach mehr als drei Monaten Pause vor seinem Kader-Comeback.

Mit Tim Skarke und Moritz Jenz haben die Schalker in den vergangenen Tagen zwei neue Spieler hinzugewonnen, gegen den 1. FC Köln werden beide am Sonntag (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker) erstmals im Kader der Königsblauen stehen, nach dem 1:6-Desaster möglicherweise sogar in der Startelf - Jenz in der Innenverteidigung, Skarke auf dem Flügel.

Transfers "in beide Richtungen" möglich

Mit Blick auf die beiden jüngsten Kaderverstärkungen sei Thomas Reis jetzt "glücklicher als vorher", wie er sagt. Der Trainer wollte damit andeuten, dass der Verein auf dem Spielermarkt in den nächsten Tagen vielleicht sogar noch ein weiteres Mal tätig wird. Ausschließen wollte Reis das am Freitag ausdrücklich nicht. Auf Nachfrage betonte er, dass das Thema Transfers "in beide Richtungen" gelte.

Heißt: Möglicherweise gibt der FC Schalke noch einen Spieler ab. Ein Kandidat ist Jordan Larsson. Der Offensivspieler hat seinen Durchbruch im Pott immer noch nicht geschafft, seine jüngsten beiden Versuche scheiterten krachend. Beim 0:3 in Frankfurt, als die Schalker Mannschaft eigentlich eine gute Leistung bot, erhielt Larsson hinter Henning Matriciani (Note 5) die schlechteste kicker-Bewertung (4,5), nach dem 1:6 gegen RB Leipzig erhielt er die Note 5,5.

In beiden Spielen war Larsson als Zehner eingesetzt worden, auf dieser Position hat er beim Tabellenletzten aber keine Zukunft - nicht nur wegen seiner bislang bescheidenen Leistungen. Zwar hat Florent Mollet den Verein Richtung FC Nantes verlassen, Larsson hätte aber auch jetzt noch zu große Konkurrenz.

Zalazar vor Kader-Comeback

Dominick Drexlers Fähigkeiten helfen dem Team in der Zehnerrolle mehr, vor allem aber steht Rodrigo Zalazar vor seinem Kader-Comeback. Anfang Oktober hatte sich der Aufstiegsheld gegen den FC Augsburg den Mittelfuß gebrochen, das Türkei-Trainingslager zu Beginn des Jahres verpasste er. Mittlerweile kann Zalazar wieder voll trainieren (auch Alex Kral und Thomas Ouwejan stehen vor einer baldigen Rückkehr). Laut Reis wird Zalazar gegen Köln "wahrscheinlich noch nicht von Anfang an" spielen. Als Impulsgeber winkt ihm aber eine Einwechslung.

Und Larsson? Den könnte es zum FC Kopenhagen ziehen. Die Dänen buhlen um den Offensivspieler, würden ihn gerne bis zum Sommer ausleihen. Schalke hatte den Schweden nach dem Zweitligaaufstieg ablösefrei verpflichtet, sein Vertrag wäre bis 2025 gültig, für die 1. und 2. Liga, für Kopenhagen gäbe es eine Kaufoption. An der Mission Klassenerhalt wird Larsson vermutlich nun gar nicht mehr teilnehmen.