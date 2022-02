FC-Kandidat? Petersen für Baumgart kein Joker

Nils Petersen wird mit einem Sommerwechsel zum 1. FC Köln in Verbindung gebracht. Bei Trainer Steffen Baumgart genießt der Rekordjoker hohe Wertschätzung.

Zuerst berichtete "Sky" von einer Kontaktaufnahme zwischen Kölns Trainer Steffen Baumgart und dem Freiburger Stürmer Nils Petersen. Dem kicker gegenüber verwies Kölns Trainer am Montag auf seine langjährige Freundschaft zu Petersens Vater Andreas und die daraus resultierende gute Bekanntschaft mit dem Spieler. Sich mit ihm zu unterhalten sei das Normalste der Welt.

Allerdings: Petersens Vertrag in Freiburg läuft aus, es ist fast sicher, dass er noch einmal wechselt, bei Christian Streich bekommt der erfolgreichste Joker der Liga nicht die gewünschten Spielanteile. Wobei Baumgart im Gespräch mit dem kicker am Montag betonte, dass der 33-Jährige nicht zwangsläufig nur als Einwechselspieler zu sehen sei, die Wertschätzung ist hoch, das spürt man im Gespräch. Petersen ist ablösefrei im Sommer, der FC dürfte ein Kandidat sein für den Stürmer.

Verdrängt Lemperle Andersson?

Dass die Kölner jeden Angreifer mit Abschlussqualitäten gebrauchen können, ist offensichtlich. Hinter Anthony Modeste findet Sebastian Andersson keinen Zugang zum Spiel seiner Mannschaft, alles Bemühen reicht am Ende nicht, um tatsächlich Gefahr auszustrahlen. Mit zwei Treffern erzielte er ebenso viele Tore wie Nachwuchsstürmer Tim Lemperle, der in Leipzig den Ehrentreffer per wuchtigem Kopfstoß erzielte. Sollte Modeste auch am Samstag gegen die Frankfurter Eintracht ausfallen, kann sich Lemperle durchaus Hoffnungen auf einen Startplatz machen.

