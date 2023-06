FC Ingolstadt verabschiedet sechs weitere Spieler

Die Kaderplanungen beim FC Ingolstadt schreiten voran. Nachdem der neue Sportdirektor Ivica Grlic und sein Team die Mannschaft "besser kennenlernten" folgte nun die Verabschiedung von sechs weiteren Spielern.

Nach einer turbulenten Saison beim FC Ingolstadt, die letztlich auf dem elften Platz endete, schreitet die Kaderplanung im Team um Sportdirektor Ivica Grlic voran. Der Abgang von Justin Butler zur Zweitvertretung von Borussia Dortmund steht bereits seit einigen Wochen fest. Nun sind weitere Fragezeichen geklärt.

Gleich fünf auslaufende Verträge wurden nicht verlängert: Dominik Franke, Denis Linsmayer, Rico Preißinger, Jalen Hawkins und Valmir Sulejmani werden den Verein ablösefrei verlassen. Dabei dürfte besonders der Verlust von Franke schwer wiegen. Der 24-Jährige war hinten links absolut gesetzt und stand in der Liga 30-mal auf dem Platz.

Zusätzlich bleibt auch der junge Tim Civeja den Schanzern nicht erhalten. Nach seiner einjährigen Leihe kehrt der zentrale Mittelfeldspieler zum FC Augsburg zurück. Der 21-Jährige war einer der großen Profiteure des Trainerwechsels zu Michael Köllner und stand in den letzten Wochen der Saison regelmäßig in der Startelf. Insgesamt kommt er jedoch nur auf 13 Einsätze in der Liga (zwei Tore).

Grlics Hauptaugenmerk: "Die Jungs noch besser kennenlernen"

Grlic erklärte in einer Pressemitteilung: "Nachdem der Klassenverbleib in trockenen Tüchern war, lag mein Hauptaugenmerk darauf, die Jungs noch besser kennenzulernen. Zusammen mit dem Trainer wollten wir ein noch besseres Gespür für das aktuelle Mannschaftsgefüge entwickeln und den Kader letztendlich neu bewerten."

Diese Bewertung habe nun ergeben, dass jene fünf Verträge nicht verlängert werden. "Derartige sportliche Entscheidungen im Sinne des Vereins bedeuten aber am Ende einer nicht zufriedenstellenden Saison leider auch immer, dass sich gemeinsame Wege trennen. Einige Spieler, die mit dem FCI schon so manches erlebt haben, werden gehen. Ihnen allen wünschen wir für die Zukunft nur das Beste."

Einen Neuzugang konnten die Schanzer derweil noch nicht präsentieren. Zuletzt tauchte in den Spekulationen aber immer wieder der Name Yannick Deichmann auf. Nach seinem Abschied bei 1860 München könnte der 28-Jährige, der sowohl in der Mittelfeld-Zentrale als auch auf der rechten Defensivseite spielen kann, seinem Ex-Trainer Köllner nach Ingolstadt folgen.