FC Homburg verlängert Vertrag mit Stürmer Gösweiner

Seit einem Jahr fällt Thomas Gösweiner nach einem Kreuzbandriss aus, der FC Homburg hat seinen Vertrag dennoch um ein Jahr bis 2023 verlängert. Nach langer Leidenszeit steht der Stürmer vor dem Comeback.

Im Januar 2021 kam Thomas Gösweiner von der SV Elversberg zum FC 08 Homburg. Nach 18 Spielen in der Regionalliga Südwest, in denen ihm fünf Tore gelangen, verletzte sich der 27-Jährige schwer und fällt seitdem mit einem Kreuzbandriss aus. Aktuell befindet sich der Stürmer auf dem Weg zurück in die Mannschaft - und wurde für seinen Kampfgeist mit einem neuen Vertrag bis Juni 2023 belohnt.

Thomas haut sich nach seiner langen Leidenszeit wieder voll rein. Timo Wenzel

Seit einigen Wochen trainiert der Österreicher wieder voll mit der Mannschaft. "Thomas haut sich nach seiner langen Leidenszeit wieder voll rein. Sein Knie hält und ist stabil", resümiert Trainer Timo Wenzel. Gösweiner sei ein Arbeiter, der dem Team im Sturm gut tue. Deshalb sei man froh, dass er der Mannschaft erhalten bleibt.

"Ich freue mich über meine Vertragsverlängerung hier in Homburg. Ich habe ein schwieriges Jahr hinter mir, aber in den letzten Wochen konnte ich im Training an meine alten Leistungen anknüpfen. Sofern ich gesund bleibe, bin ich positiv gestimmt, dass es eine super nächste Saison wird", so der Stürmer, der in der Jugendabteilung von Admira Wacker Mödling ausgebildet wurde.