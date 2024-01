FC Homburg: Nach dem Trainingslager soll Schwarz verlängern

Der FC 08 Homburg bereitet sich in den nächsten Tagen in mildem türkischen Klima auf die Rest-Runde der Regionalliga Südwest vor. Das klare Ziel: Aufsteigen. Nach der Rückkehr aus dem Trainingslager sollen die Verhandlungen mit Trainer Danny Schwarz zu einem erfolgreichen Ende gebracht werden.

MEHR ZUR REGIONALLIGA SÜDWEST Startseite

Spieltag

Tabelle

Tabellenrechner

Transfers

Am Sonntag reisten die Spieler des FC Homburg und ihr Tross gemeinsam ins zehntägige Trainingslager in die Türkei. Der Flieger hob am frühen Abend in Saarbrücken ab. "Mit an Bord werden auch einige Fans sein. Außerdem gehen wir davon aus, dass noch weitere Anhänger mit anderen Flügen anreisen werden. Das freut uns natürlich sehr. Wir werden auch vor Ort mit den Anhängern und der Mannschaft gemeinsam etwas auf die Beine stellen", versprach der 3. Vorsitzende und Geschäftsführer des FC Homburg, Rafael Kowollik vor Abflug.

Er hatte sich kurz vor Weihnachten vor Ort selbst einen Eindruck bezüglich der Qualität verschiedener Hotels verschafft. Die Unterkunft vom letztjährigen Trainingslager in Lara sei mittlerweile "zu teuer" geworden. Die Wahl fiel letztlich auf das Bellis-Hotel in Belek. "Dort haben wir direkt zwei sehr gute Trainingsplätze mit dabei. Auch ansonsten ist alles vorhanden, was für ein gelungenes Trainingslager vonnöten ist. Die vorhergesagten Temperaturen könnten bei 13 bis 17 Grad etwas wärmer sein, aber auch sie garantieren rund um die Uhr optimale Trainingsvoraussetzungen", betont Kowollik.

Vor Ort werden auch zwei Testspiele absolviert. Am Donnerstag, 1. Februar, geht es gegen den rumänischen Zweitligisten CSM Ceahlaul Piatra Neamt. Und am Sonntag, 4. Februar, ist der serbische Zweitligist FK Jedinstvo Ub der Gegner. Die genauen Anstoßzeiten und die Orte werden noch bekanntgegeben. Fans, die nicht in die Türkei mitreisen, können die Spiele über einen Livestream mitverfolgen.

Stegerer und Ardestani bleiben zu Hause

Das Trainerteam des FC Homburg muss in der Türkei auf zwei verletzte Spieler verzichten. Tim Stegerer setzt nach seinem erlittenen Kreuzbandriss die Rehamaßnahmen in der Heimat fort. Und Arman Ardestani, der sich gerade erst aus aus einer Verletzungspause zurückgemeldet hatte, bleibt aufgrund einer Sprunggelenksblessur ebenfalls im Saarland. Dafür können in Belek nun wieder die zuvor verletzten Felix Weber (Sydesmoseriss), Lukas Hoffmann (Kreuzbandriss) sowie Mart Ristl (Adduktorenabriss) am Mannschaftstraining teilnehmen. Gerade auch aufgrund der Rückkehr dieser Spieler wurde in der Winterpause auf die Verpflichtung von Neuzugängen verzichtet. Der Kader soll nicht auf zu breite Füße gestellt werden, um Unzufriedenheit bei Spielern mit eher weniger Einsatzzeit möglichst zu vermeiden.

Nach der Rückkehr aus der Türkei werden die Gespräche über eine Vertragsverlängerung mit Cheftrainer Danny Schwarz in die nächste Runde gehen. "Der Stand ist identisch gegenüber unseren bisherigen Verlautbarungen zu diesem Thema: Sowohl der Trainer als auch wir wollen verlängern", berichtet Sportvorstand Michael Koch. Das weitere Saisonziel laute, als aktueller Tabellendritter "möglichst noch auf Rang eins vorzustoßen". Koch ergänzt. "Sollte uns dies gelingen, wäre dies der absolute Hammer."