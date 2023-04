FC Homburg: Hoffmann fällt mit Kreuzbandriss aus

Im vergangenen Regionalligaspiel des FC 08 Homburg beim FC-Astoria Walldorf verletzte sich Innenverteidiger Lukas Hoffmann schwer am Knie. Er erlitt dabei einen Kreuzbandriss und fällt lange aus.

In der Schlussphase der ersten Halbzeit des Auswärtsspiels in Walldorf am vergangenen Dienstagabend (Endstand 1:1) sorgte Lukas Hoffmann für einen Schockmoment, als er schwer verletzt zu Boden ging. Das Knie war betroffen, bereits im Stadion sei dabei zu erahnen gewesen, dass es sich um eine schwerwiegende Verletzung handelte, schreiben die Homburger in einer Meldung.

Die Erstdiagnose Kreuzbandriss wurde mittlerweile in einer MRT-Untersuchung bestätigt. Zudem wurden Meniskus und Knorpel in Mitleidenschaft gezogen. Eine Operation soll zeitnah folgen. Damit wird der Innenverteidiger, der in der laufenden Saison in 20 Regionalliga-Partien auf dem Feld stand, den Homburgern lange Zeit fehlen. Der 25-Jährige kam erst im Sommer vom SGV Freiberg zum FCH.