"Eine Ansammlung von Stars, die kein gemeinsames Ziel haben": Der FC Bayern muss sich nach dem Champions-League-Aus gegen Manchester City auch in den internationalen Medien Kritik gefallen lassen.

Nur ein Elfmetertor in zwei Duellen mit ManCity: Die Bayern-Profis mussten am Mittwoch das Champions-League-Aus verkraften. IMAGO/Sven Simon

Großbritannien:

"Daily Mail": "Ja, Manchester City ging mit einem Vorsprung von drei Toren ins Rückspiel dieses Champions-League-Viertelfinales. Aber die Art und Weise, wie sie dem Bataillon der Leidenschaft standhielten, das durch die prächtige Allianz-Arena wirbelte, und wie sie ihre Führung verteidigten, um insgesamt mit 4:1 zu gewinnen, lieferte ein weiteres Beispiel für den Charakter sowie das bezaubernde Talent, das in ihnen steckt."



"The Guardian": "Upamecano war der offensichtliche Sündenbock nach 180 Minuten, aber der Grund für seine Probleme lag woanders. Die Realität ist, dass, wenn man Teams wie City immer wieder anrennen lässt, solche Dinge häufig passieren werden. Das unbarmherzige Bayern-Pressing, die Hansi Flick so liebevoll aufgebaut hat, wurde in Stücke gerissen. Dieser Tage brauchen die Bayern Ewigkeiten, um wieder in Position zu kommen, wenn ein Angriff abgebrochen wurde, so dass sie im Grunde mit sechs Spielern verteidigen. Das ist eine Mannschaft, die einfach nicht hart füreinander arbeitet, eine Ansammlung von Stars, die kein gemeinsames Ziel haben: FC Hollywood, die Fortsetzung. (…) Um Bayern wieder an die Spitze des europäischen Fußballs zu bringen, braucht es mehr als rituellen Aderlass. Es wird die Art von Bescheidenheit erfordern, die nicht immer die stärkste Seite dieses Klubs war."

BBC: "Die Entscheidung des FC Bayern, Julian Nagelsmann zu entlassen und durch Tuchel zu ersetzen hat einige Fragen aufgeworfen. Zwei Siege in sechs Spielen, darunter das Ausscheiden in der Champions League und im deutschen Pokal, haben viele fragen lassen, ob es die richtige Entscheidung war. Es ist der schlechteste Start eines Bayern-Bosses seit Sören Lerby im Jahr 1991. Schon vor Tuchels Ankunft fehlte dem Verein die Aura der vergangenen Jahre."

Spanien:

"Mundo Deportivo": "Manchester City ist die Mannschaft, die im Halbfinale der Champions League auf Real Madrid treffen wird. Es ist eine Begegnung, die alle als vorgezogenes Endspiel sehen. In München hat City seine Aufgabe erfüllt und Unentschieden gegen ein Bayern München gespielt, das sich gewehrt und trotz des Ergebnisses aus der Partie im Etihad sich nicht aufgegeben hat."



"El Pais": "Man solle mit Stolz bis zum Ende kämpfen, stand auf einem Spruchband in der Kurve, wo die glühendsten Bayern-Anhänger sind. Gezwungen, die drei Tore von Manchester City aus dem Hinspiel aufzuholen, ging es in dem Duell darum, das Heldentum eines Vereins zu beweisen, der seine Legende teilweise in Nächten unmöglicher Spiele geschrieben hat. City hat das vulkanische Spiel Tuchels überlebt."

Italien:

"Gazzetta dello Sport": "Die bessere Mannschaft aus beiden Begegnungen ist weitergekommen, diejenige, die das Gefühl der Überlegenheit vermittelt hat und die nun zum dritten Mal hintereinander ins Halbfinale zieht."

Frankreich:

"L'Equipe": "Bayern hat sich an diesem Mittwoch lange erlaubt, an seine (geringen) Qualifikationschancen zu glauben, und der deutsche Klub hat in der ersten Halbzeit gedrängt, hart darauf gedrängt, Manchester City zu destabilisieren. Aber die Mannschaft von Thomas Tuchel, ebenso angespannt wie ihr Trainer, (...) konnte den starken Trend aus dem Hinspiel nicht umkehren."

Schweiz:

"Blick": "Und zwei! Nach dem Pokal fliegt Bayern München aus dem zweiten von drei Wettbewerben, die man diese Saison gewinnen wollte. Weil man dessen Erreichung gefährdet sah, wechselte man an der Säbener Straße den Übungsleiter. Und man kann nach nicht ganz einem Monat Thomas Tuchel konstatieren: Alle Ziele verfehlt."