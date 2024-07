FCN: Kloses Premiere endet mit einem Schützenfest

Einstand geglückt: Bei seinem Debüt auf der Trainerbank des 1. FC Nürnberg feierte Miroslav Klose bei Bezirksligist 1. FC Hersbruck einen 13:0-Erfolg.

Klose, der mit Florian Pick und Michal Sevcik zwei Neuzugänge in seine Anfangsformation nominierte, lobte hinterher trotz strömenden Regens die "fantastische Atmosphäre". Bei der Partie im fränkischen Umland konnten sich die Anhänger einen ersten Eindruck des Teams verschaffen. "Es ist für uns wichtig, so mit den Fans in Kontakt zu kommen und sich auch für sie Zeit zu nehmen. Wir wollen nahbar sein", betonte der 46-Jährige.

Pick und Lubach treffen beim Einstand doppelt

In Hersbruck hielt der Club, bei dem Testspieler Nosa Iyobosa Edokpolor als Linksverteidiger und auch die beiden Youngster Tim Janisch und Simon Joachims im ersten Durchgang ran durften, das Zepter vor 2596 Zuschauern von Beginn an fest in der Hand. Lukas Schleimer sowie Pick schnürten jeweils einen Doppelpack, ein Eigentor sowie Sevciks Premierentreffer machten bis zur Pause das halbe Dutzend voll.

Auch nach dem Wechsel drückte sich der hohe Ballbesitzanteil des FCN in weiteren Treffern aus. Klose hatte komplett durchgewechselt, nun durften sich unter anderem mit Keeper Michal Kukucka, Danilo Soares, Rafael Lubach sowie Caspar Jander weitere Neuverpflichtungen zeigen. Dustin Forkel zeichnete sich als dreifacher Torschütze aus, Lubach und Julian Kania trafen jeweils doppelt und am Ende stand ein 13:0-Sieg des Zweitligisten.

Klose zeigt sich zufrieden

Das Fazit von Klose, der noch auf Stefanos Tzimas (Belastungssteuerung), Taylan Duman (muskuläre Probleme) und Jan Gyamerah (Rückenprobleme) verzichten musste, fiel denn auch positiv aus - auf der vereinseigenen Website wird der Weltmeister wie folgt zitiert: "Die Mannschaft hat einen guten Eindruck gemacht, sie war sehr stabil und hat ein paar schöne Tore herausgespielt. Es hat mir Spaß gemacht, zuzuschauen."

FCN - 1. Halbzeit: Ortegel, Castrop, Marquez, Flick, Edokpolor, Pick, Sevcik, Loune, Janisch, Joachims, Schleimer

FCN - 2. Halbzeit: Kukucka, Valentini, Jeltsch, Soares, Okunuki, Goller, Lubach, Jander, Forkel, Hofmann, Kania

Der FCN hat am Donnerstag bei der SpVgg Ansbach (18.30 Uhr) gleich das nächste Testspiel vor der Brust. Seinen Härtetest absolviert der Club dann am 26. Juli (17 Uhr) gegen Italiens Rekordmeister Juventus Turin. Der Auftakt in der 2. Bundesliga findet eine Woche später statt.