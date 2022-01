FC Hagen/Uthlede kassiert bei Schoppenhauer-Debüt fünf Tore in Celle

Das hatte sich der FC Hagen/Uthlede sicherlich ganz anders vorgestellt: Beim Debüt von Ex-Profi Clemens Schoppenhauer setzte es im Kellerduell beim MTV Eintracht Celle eine 1:5-Niederlage. Zumindest bei der Trainerfrage herrscht in Hagen/Uthlede mittlerweile Gewissheit.

Oberliga Niedersachsen Weser-Ems/Lüneburg Startseite

Spieltag

Tabelle

Tabellenrechner

Clemens Schoppenhauers Wechsel zum FC Hagen/Uthlede war sicherlich die Personalie schlechthin vor dem Nachholspiel zwischen dem MTV Eintracht Celle und den Blumenstraßenkickern. Doch nach dem Spiel war Ioannis Gkegkprifti in aller Munde.

Der 20-Jährige saß noch auf der Bank, als sein Teamkollege van Eupen in der 24. Minute Celle in Führung schoss. Der MTV war das tonangebende Team und das schlug sich auch im Ergebnis nieder. Zöfelt erhöhte kurz vor der Pause auf 2:0. Celle drängte im zweiten Durchgang auf das 3:0, aber zunächst verkürzte Klaus etwas unerwartet auf 1:2 (69.). Dann aber kam Gkegkprifti ganz groß raus: In der 77. Minute eingewechselt, schnürte der Offensivspieler zwischen der 79. und der 87. Minute einen lupenreinen Hattrick. Endstand: 5:1 für den Tabellenvorletzten, was für Celle besonders wertvoll ist, weil diese drei Punkte mit in die Abstiegsrunde genommen werden. Bei Hagen/Uthlede muss die prominent verstärkte Abwehr wohl erst noch zusammenwachsen.

Und auch abseits von Schoppenhauer ist beim FC Hagen/Uthlede einiges in Bewegung. Mitte Januar wurde bekannt, dass Cheftrainer Benjamin Duray den Verein verlassen wird. Jetzt steht auch der Nachfolger fest: Tjark Seidenberg (31) wird im Sommer vom Co- zum Cheftrainer befördert. "Er kennt den Verein seit mehr als 16 Jahren, hat eine klare Ansprache, strebt nach dem maximalen Erfolg und legt großen Wert auf den Teamgeist", sagt Julian Berndt, Leiter Herrenspielbetrieb, auf der Internetseite seines Vereins.