FC Gießen: Wirbeln Raweri und Kassa auch in der Regionalliga?

Nach zwei Jahren in fünftklassigen Gefilden ist der FC Gießen zurück in der Regionalliga. Ob er dort bestehen kann, hängt maßgeblich mit der Frage zusammen, ob die beiden Neuzugänge Krish Raweri und Jemal Kassa auch auf höherem Niveau zu Höchstleistungen auflaufen.

Will Michèl Magel die Stimmung rund um den FC Gießen beschreiben, spricht er von einer "großen Euphorie". Der Grund: Zwei Jahre nach dem Abstieg wird im Waldstadion bald wieder Regionalliga-Fußball zu sehen sein - dank einer starken Saison gelang der Elf von Trainer Daniyel Cimen die umjubelte Rückkehr. Schon von 2019 bis 2022 war Gießen viertklassig. Magel, der den Verein seit November 2023 als Notvorstand führt, ist ob der Perspektive des Hessenliga-Meisters realistisch: "In der Regionalliga herrscht ein anderer Wind. Unser Ziel ist der Klassenerhalt." Cimen schätzt die Verhältnisse in der "extrem attraktiven Liga" ähnlich ein: "Die Rolle des Underdogs ist für uns völlig in Ordnung."

Ende Juni bat der 39-Jährige zum Trainingsauftakt. Testspiel-Siege gegen Eintracht Stadtallendorf (7:2) und den SV Gonsenheim (5:2) belegen seine Eindrücke: "Die Jungs sind sehr motiviert. Wir sind auf einem guten Weg." Die anstehenden Partien gegen den SV Wehen Wiesbaden (14. Juli) und Rot-Weiß Oberhausen (20. Juli) sieht Cimen als "Gradmesser". Zum Trainerstab des ehemaligen Bundesliga-Akteurs in Diensten Eintracht Frankfurts zählen neben Assistent Marcel Niesner, dem spielenden Co-Trainer Michael Fink und Torwart-Trainer Dominik Wagner nun auch Stephen Jäckel sowie Mohammad Mesbah.

Vielversprechende Neuzugänge

Vom Profi-Tum sei man in Gießen aber auch nach dem Aufstieg "weit entfernt" (Magel). Dennoch gelang es, einige vielversprechende Neuzugänge zu holen. Elf Abgängen (Deniz Vural, Daniel Duschner, Mika Gärtner, Georgios Makridis, Jawad Younas, Julian Lang, Damaceno, Connor Filsinger, Jorden Aigboje, Eray Cetinkaya, Ryan Harder) steht unter anderem die Verpflichtung von Davide Itter (Wuppertaler SV) gegenüber. Der drittligaerfahrene Allrounder trägt wie Yassine Maingad (zuletzt TuS Koblenz), David Siebert (FSV Fernwald), Mohamed Walid Haddou (TSG Wieseck U 19) und Jonas Omar (eigene Jugend) ab sofort das Trikot des Aufsteigers.

Zufrieden äußert sich Cimen zu den Transfers: "Gerade vorne wollten wir Spieler mit einer gewissen Torgefahr hinzubekommen, die mit Einzelaktionen das Spiel entscheiden können." Zu dieser Kategorie zählen gewiss der vom Hünfelder SV verpflichtete Jemal Kassa und Krish Raweri (TuS Hornau). Während Kassa einer der auffälligsten Akteure der vergangenen Hessenliga-Saison war, gelangen dem von einigen Vereinen umworbenen Raweri die meisten Tore aller Spieler der drei hessischen Verbandsligen (31). Möglichst schnell will Cimen seine starken Individualisten an das gestiegene Niveau gewöhnen. Ob dem FC Gießen der Klassenerhalt gelingt, hängt auch davon ab, ob beide in der Regionalliga an ihre starken Leistungen anknüpfen können.