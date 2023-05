FC Gießen verzichtet auf die Regionalliga: Aufstieg von Eintracht Frankfurt II ist perfekt

Die U 21 von Eintracht Frankfurt hat seit Montagabend den Regionalliga-Aufstieg sicher. Grund dafür ist, dass Verfolger FC Gießen beschlossen hat, im Falle eines Falles auf einen Sprung in die vierte Liga zu verzichten.

Mehr zur Hessenliga Spieltag

Tabelle

Tabellenrechner

Das 4:1 am Samstag im Hessenliga-Topspiel gegen den FSV Fernwald war ein weiterer Beweis dafür, über welche sportliche Qualität die U 21 von Eintracht Frankfurt verfügt. Rein rechnerisch hätten die SGE-Talente aber noch weitere Punkte gebraucht, um den Aufstieg in trockene Tücher zu packen.

Montagabend stellte sich heraus, dass das nun nicht mehr nötig ist. Der Tabellenzweite FC Gießen nämlich hat angekündigt, dass er in der kommenden Saison nicht in der Regionalliga antreten wolle. In einer Meldung teilt der FCG mit: "Wir sind nach intensiven internen Gesprächen übereingekommen, dass der Verein in der Hessenliga eine bessere Möglichkeit hat, den bereits eingeschlagenen Weg der Konsolidierung fortzusetzen." Zwischen 2019 und 2022 war Gießen bereits Regionalligist, doch die von vielen ersehnte Rückkehr muss warten: "Aus sportlicher Sicht war es für den FC Gießen selbstverständlich keine leichte Entscheidung, doch der Entschluss, zunächst auf einer vernünftigen strukturellen und wirtschaftlichen Basis den Verein weiterzuentwickeln, hat oberste Priorität", so der Klub weiter.

Ebene jene Regionalliga-Vergangenheit habe offenbar eine Rolle gespielt, wie Michèl Magel, der beim FCG im "administrativen Führungsteam" arbeitet, weiter ausführt: "In der Regionalliga Südwest hätte sich der Verein in vielen Dingen wieder strecken müssen, und dazu müssen wir aus der Vergangenheit lernen, Entscheidungen treffen und diese Entschlüsse ziehen."

Ochs will Meister werden

Bei der Eintracht ist die Freude natürlich groß. Ex-Eintracht-Profi Patrick Ochs, der im Nachwuchsleistungszentrum als Sportlicher Leiter fungiert, gibt aber noch ein Ziel aus: "Die Saison war für alle Beteiligten harte Arbeit, für die nun jeder Einzelne belohnt wird. Nichtsdestotrotz geben wir in den letzten Spielen Vollgas und wollen weiterhin unsere Spiele gewinnen, um die herausragende Saison auch mit der Meisterschaft zu krönen." Frankfurt hat die Lizenz erhalten, muss aber Auflagen erfüllen, bei denen es sich laut Eintracht "jedoch um bereits bekannte und erwartete Regelformalitäten" handele.

Und wer rückt aus Hessen in die Aufstiegsrunde mit den Tabellenzweiten der Oberligen Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz/Saar nach? Offenbar niemand, da laut des regionalen Portals "Torgrante" Türk Gücü Friedberg zwar einen Lizenzantrag für die Regionalliga gestellt, zwischenzeitlich wegen des großen Rückstands auf die Spitzengruppe aber kein regionalligataugliches Ausweichstadion gemeldet hatte. Andere Teams, wie der aktuelle Dritte FSV Fernwald, hatten sich frühzeitig gegen eine Regionalliga-Lizenz entschieden. Somit werden laut des Portals die Zweiten aus Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz/Saar in einem Hin- und Rückspiel ein weiteres Viertliga-Ticket ausspielen.