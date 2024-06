FC Gießen: Kassa kommt aus Hünfeld

Jemal Kassa schließt sich dem Regionalliga-Aufsteiger FC Gießen an. Der 26-jährige offensive Mittelfeldspieler lief in der vergangenen Saison für Hessenligist Hünfelder SV auf und erzielte in 29 Spielen 20 Tore. Jetzt soll er für den Südwest-Regionalligisten auf Torejagd gehen.