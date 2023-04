FC FUTURES: EA will zehn Millionen in den Breitensport investieren

EA SPORTS hat am Dienstag verkündet, zehn Millionen US-Dollar in die Fußball-Community investieren zu wollen - die gemeinnützige Aktivierung für den realen Rasen läuft unter dem Titel "FC FUTURES".

Eigentlich beschäftigt sich EA SPORTS ja in erster Linie mit virtuellem Fußball. Mit der Trennung von der FIFA und der Ankündigung des neuen Titels EA SPORTS FC scheinen sich aber auch die Pläne außerhalb der Digitalität geändert zu haben. Der Entwickler hat am Dienstagabend das Projekt FC FUTURES vorgestellt, dessen erster Meilenstein mit der Einweihung der Rocky and Wright Arena an der Turnham Academy in Südlondon bereits erfolgt ist.

Namensgebend ist unter anderem die englische Fußballlegende Ian Wright, die bei der Zeremonie vor Ort war. "Das Spielfeld wird der Jugend in der Region zusätzlichen Zugang zum Fußball bieten und dazu beitragen, die nächste Generation von Spielern zu inspirieren", schreibt EA SPORTS in der Pressemitteilung. Insgesamt sollen in den nächsten drei Jahren im Rahmen von FC FUTURES satte zehn Millionen US-Dollar investiert werden.

EA SPORTS FC ist ein Symbol für die positive Zukunft des Fußballs. David Jackson, Vizepräsident Brand Marketing EA SPORTS

Die Rocky and Wright Arena soll nur das erste von mehreren neuen Spielfeldern sein, die EA SPORTS finanzieren und stiften möchte. Darüber hinaus soll noch 2023 eine öffentlich zugängliche Bibliothek mit Trainingspraktiken erstellt werden, die von Spielern und Trainern der Community genutzt werden kann. Zu guter Letzt möchte der Publisher in Trainings- und Spielzubehör wie Bälle und Trikots investieren.

EA SPORTS scheint sich nicht nur virtuell neu zu erfinden, auch in der Realität hat der Schritt zu EA SPORTS FC einige Auswirkungen. "EA SPORTS FC ist ein Symbol für die positive Zukunft des Fußballs. Diese Zukunft wird darauf aufbauen, jungen Menschen den Zugang und die Werkzeuge zu bieten, die sie benötigen, um ihre Träume zu verwirklichen", kündigt David Jackson, Vizepräsident Brand Marketing bei EA SPORTS an.

EA SPORTS will auch die UEFA unterstützen

Das Milliarden-Unternehmen wird in den kommenden Jahren auch mit der UEFA kooperieren, um deren Projekte für die Fußball-Community zu unterstützen. "Diese Partnerschaft ist eine aufregende Gelegenheit für das UEFA-Breitenfußballprogramm, einen innovativen Zugang zu modernen und maßgeschneiderten Trainingsmaterialien zum Nutzen der nächsten Generation von Breitenfußballspielern und -fans bereitzustellen", meint Frank Ludolph, Head of Technical Development bei der UEFA.

Außer Wright agiert auch Emma Hayes, Trainerin des Frauenteams des FC Chelsea, als erste Botschafterin für FC FUTURES. "In London aufgewachsen, habe ich immer nach einer Möglichkeit gesucht, auf den Platz zu kommen", sagt Hayes. "Ich bin begeistert, dass Frauen und unterrepräsentierte Talente nun die Ressourcen erhalten, die viele von uns damals nicht bekommen haben."