FC Energie trennt sich von Euschen

Drittliga-Rückkehrer FC Energie Cottbus hat die Zusammenarbeit mit Stürmer Cedric Euschen beendet und geht mit dem 26-Jährigen nicht in die neue Spielklasse. Darauf hätten sich beide Parteien "in gegenseitigem Einvernehmen" verständigt, schreiben die Lausitzer. Der gebürtige Saarbrücker war im Sommer 2023 vom BFC Dynamo gekommen und blieb in 17 RL-Einsätzen ohne Treffer.