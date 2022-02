FC Energie bindet Kujovic langfristig

Der FC Energie Cottbus hat den Vertrag mit Arnel Kujovic langfristig verlängert.

Langfristig in der Lausitz: Arnel Kujovic, hier neben Niklas Geisler (li.) und Gian Luca Schulz (re.). imago images/Fotostand

Der 19-jährige Mittelfeldspieler unterzeichnete am Mittwoch ein neues Arbeitspapier, über dessen genaue Laufzeit nichts bekannt wurde. Der Sportliche Leiter der Lausitzer, Maximilian Zimmer, kommentierte die Personalie auf der Website des Nordost-Regionalligisten: "Wir haben mit der Vertragsverlängerung von 'Kujo' ein Signal für die Zukunft gesetzt und ihn längerfristig an unseren Verein gebunden. Arnel hat sehr gute Leistungen gezeigt, die Chancen, die sich ihm boten genutzt und unsere Erwartungen erfüllt."

In der laufenden Saison habe Kujovic, der 2021/22 auf 16 Punktspiele kommt, "nochmal einen großen Schritt in seiner persönlichen Entwicklung gemacht", so Zimmer weiter. "Er passt sportlich, aber vor allem auch menschlich zu dem, wofür wir als Verein stehen möchten."

Der aktuelle montenegrinische Juniorennationalspieler wurde im Nachwuchsbereich des Bundesligisten Hertha BSC ausgebildet und kam im Januar 2020 nach Cottbus.