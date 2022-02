5:3-Torfestival in Empoli: BVB im Youth-League-Achtelfinale

Borussia Dortmund steht im Youth-League-Achtelfinale. Die Youngster des BVB drehten in Empoli nach der Pause auf und siegten am Ende mit 5:3.

Tore und Karten 0:1 Bynoe-Gittens (14') 1:1 Luca Magazzú (15') 2:1 Luca Magazzú (28') 2:2 Pezzola (40', Eigentor) 2:3 Rijkhoff (57') 2:4 Fink (62') 2:5 Semic (77') 3:5 Filippo Panicucci (86') FC Empoli Fazzini (17. ), Pezzola (30. ), Duccio Degl'Innocenti (40. ), Filippo Panicucci (84. ), Lorenzo Ignacchiti (90. + 3 ) Borussia Dortmund Collins (22. ), Kleine-Bekel (30. ), Fink (36. ), Lütke-Frie (46. ), Walz (64. ), Semic (84. ) FC Empoli Valerio Biagini - Áron Mátyás Drágoner, Nicolò Evangelisti, Pezzola , Rizza - Duccio Degl'Innocenti , Kaczmarski, Alessio Rossi , Fazzini - Riccardo Fini , Luca Magazzú Einwechslungen 74. Lorenzo Ignacchiti für Alessio Rossi

74. Lúkas Logi Heimisson für Riccardo Fini

80. Luca Bonassi für Duccio Degl'Innocenti

80. Filippo Panicucci für Luca Magazzú

74. Lúkas Logi Heimisson für Riccardo Fini

80. Luca Bonassi für Duccio Degl'Innocenti

80. Filippo Panicucci für Luca Magazzú

84. Gabriele Guarino für Pezzola Reservebank Gabriele Indragoli, Gian Marco Fantoni Dortmund Ostrzinski - Coulibaly, Kleine-Bekel , Collins , Rothe - Kamara , Lütke-Frie , Gürpüz - Rijkhoff , Fink , Bynoe-Gittens Einwechslungen 27. Walz für Kamara

46. Semic für Collins

71. Mengot für Bynoe-Gittens

89. El-Zein für Rijkhoff Reservebank Kirsch (Tor), Dühring, Ludwig Trainer: Tullberg Schiedsrichter-Team Igor Pajac Kroatien Schiedsrichter-Team Igor Pajac Kroatien Spielinfo Stadion Carlo Castellani Spielinfo Anstoß 08.02.2022, 18:00 Uhr Stadion Carlo Castellani Empoli

In den ersten 45 Minuten war gleich einiges geboten, beide Mannschaften spielten nämlich munter nach vorne. Nach einer ersten vergebenen Chance von Fink (9.) war es Bynoe-Gittens, der den BVB nach toller Rothe-Flanke verdient in Führung brachte (14.).

Doppelpack Magazzu - Eigentor von Pezzola

Doch das schien Empoli aufgeweckt zu haben, denn Magazzu antwortete prompt mit einem Traumtor ins rechte Eck (15.). In dieser Phase waren die Gastgeber besser im Spiel - und drehten die Begegnung auch: Nach einem Abspielfehler der Borussen setzte Fini seinen Kollegen Magazzu in Szene, der den Doppelpack schnürte (28.). Die Dortmunder hatten durchaus etwas Mühe in diesen Minuten, konnten aber vor der Pause noch den Ausgleich erzielen: Rothes Flanke erwischte Fink nicht, hinter ihm köpfte Empolis Pezzola den Ball unglücklich ins eigene Tor (40.). Das Remis zur Pause ging insgesamt in Ordnung.

BVB-Doppelschlag nach der Pause

Nach der Pause machte der BVB ernst und übernahm sofort das Kommando. Den Lohn gab es in der 57. Minute, als Rijkhoff nur noch den Fuß hinhalten musste und die Borussia in Führung brachte. Schwarz-Gelb blieb gleich dran. Rothes Kopfball prallte von der Latte an den Rücken von Empoli-Keeper Biagini. Anschließend rollte der Ball in Richtung Tor, kurz vor der Linie drückte Fink die Kugel in die Maschen (62.). Dieser Dortmunder Doppelschlag war die Entscheidung der Partie, denn der BVB ließ nichts mehr anbrennen. Semic legte sogar noch ein Tor nach und erzielte das 5:2 (76.). Der Schlusspunkt gehörte den Gastgebern, Panicucci erzielte den 3:5-Endstand aus Sicht der Italiener (86.).

Achtelfinale wird in Nyon ausgelost

Somit hält der BVB die deutsche Fahne in der Youth League hoch und zog ins Achtelfinale ein. Am 14. Februar wird im schweizerischen Nyon die K.-o.-Phase beginnend mit den Achtelfinals (1./2. März 2022) ausgelost. Das Viertelfinale folgt am 15./16. März, ehe sich die vier verbliebenen Klubs im April zu einem "Final Four"-Miniturnier ebenfalls in Nyon treffen. Die Vorschlussrunde wird dabei am 22. April ausgetragen, das Endspiel drei Tage später am 25. April.