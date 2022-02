FC Eintracht Bamberg profitiert von ATSV-Spielausfall - Verfolgerduell in Vilzing ohne Sieger

Insgesamt sechs Spiele fanden Wochenende in der Bayernliga Nord statt. Die Partien in Karlburg, Hof und Ammerthal wurden abgesagt. Der FC Eintracht Bamberg nutzte den Spielausfall der Erlanger und übernahm nach einem 2:0-Sieg über den TSV Abtswind wieder die Tabellenführung. Das Verfolgerduell zwischen der DJK Vilzing und der SpVgg Ansbach endete torlos.

ASV Neumarkt - FV 04 Würzburg 2:2 (1:2)

Die Partie am Deininger Weg war abseits des Spitzenkampfes mit Spannung erwartet worden. Mit dem neuen Trainergespann Kevin Leidl und Michael Lohse erreichte der Aufsteiger gegen FV 04 Würzburg ein unter dem Strich gerechtes Unentschieden. Vor allem in der Anfangsphase war im Lager der Gastgeber nichts von der Unruhe der letzten beiden Wochen zu spüren. Ganz im Gegenteil, die geschlossen auftretende Mannschaft um Kapitän Alexander Braun begann stark und äußerst zielstrebig. Schon nach wenigen Minuten hätten die Hausherren nach den Chancen von Selim Mjaki und Christian Schrödl mit 2:0 führen können. Doch nach rund einer Viertelstunde hatten sich die Gäste auf insgesamt schwerem Geläuf allmählich auch frei geschwommen. Ohne ihren Neuzugang Gudmundur Hafsteinsson beschränkten sie sich aber keineswegs nur auf das Sichern des eigenen Tores. Eine schöne Stafette über Moritz Lotzen auf Mohamed Conte beschwor erstmals Gefahr für das Neumarkter Tor herauf. Dennoch hatten die Gastgeber (noch) die besseren Möglichkeiten. Ein Rettungstat von Andre Koob gegen Selim Mjaki verhinderte erneut den Rückstand für den FV 04. Auf der Tribüne (insgesamt waren es rund 300 Zuschauer) quittierten viele der eingefleischten Neumarkter Anhänger den 23-jährigen Angreifer, der in der eigenen Jugend ausgebildet wurde, mit den Worten: "Da ist er immer noch a bisserl arg eigensinnig". Böse gemeint war das sicher nicht, vielleicht auch weil sie wussten das der Stürmer mitunter auch einmal alleine den Unterschied machen könnte.

Doch erst einmal mussten die Hausherren samt ihrer beiden neuen Trainer, die nahezu die gesamte Spielzeit stehend an der Außenline verbrachten, nach einer halben Stunde einen Rückschlag verdauen. Die Würzburger kombinierten nach einer energischen Balleroberung schnell über die rechte Seite. Dennie Michels Flanke landete bei Fabio Bozesan, der mit seinem Kopfball ins lange Eck die bis dahin etwas überraschende Gästeführung bedeutete.

Wirklich lange allerdings durfte sich der lautstarke Würzburger Anhang aber darüber nicht freuen. Nur vier Minuten später traf nämlich der kurz zuvor etwas kritisierte Selim Mjaki im Eins-gegen-eins mit Koob zum 1:1 (34.). Dabei verwertete er sehenswert einen schön über halbrechts durchgesteckten Ball, den er kompromisslos vorbei am Keeper im Tor unterbrachte.

Das Spiel, das insgesamt ein gutes Tempo aufwies, hatte aber noch vor der Pause den nächsten Aufreger parat. Und tatsächlich musste sich die Neumarkter Defensive bei der erneuten Führung der Gäste ein wenig den Vorwurf gefallen lassen, einfach zu zögerlich agiert zu haben. Mohamend Conte reagierte nach einem Einwurf im Zentrum am schnellsten. Mit einer Drehung schüttelte er im Strafraum gleich zwei Verteidiger ab und traf mit seinem Schuss ins lange Eck zum 2:1 für die Würzburger (38.).

Dort wollten die Gäste auch nach dem Wechsel anknüpfen. Deutlich noch offensiver erspielten sie sich in den ersten Minuten nach Wiederanpfiff sogar ein Übergewicht und drängten auf den dritten Treffer. Der hätte möglicherweise schon die Entscheidung bedeuten können. Nun brauchte der ASV eine Weile, um sich wieder in die Partie zu arbeiten. Das gelang dann aber nach rund einer Stunde. Ein Zuspiel per Freistoß von Braun fand im Zentrum Schrödl, welcher das Leder maßgerecht für Mjaki ablegte. Der setzte sich energisch durch und traf aus knapp 12 Metern zum erneuten Ausgleich. "Den Treffer wollte er unbedingt", lobte Kevin Leidl, der am Ende nicht ganz unzufrieden war seinen Schützling nach Schlusspfiff. "So ein Spiel musst du eben auch mal so mitnehmen", resümierte er. Auch sein Kollege Michael Lohse sah ein gerechtes Remis nach einer intensiven Hälfte. "Uns war es in erster Linie einfach wichtig, wieder Ruhe in den Verein und um die Mannschaft zu bringen", so Leidl, der jetzt mit Lohse die Mannschaft auf das kommende Spiel beim ASV Cham vorbereitet. "Was dann kommt, werden wir sehen."

Auf Würzburger Seite sah man die Punkteteilung hingegen mit etwas gemischten Gefühlen. Verdient war der eine Punkt, mit etwas Glück hätte es aber sogar mehr werden können. Aber ein Signal an die Konkurrenz im Abstiegskampf war dieses 2:2 allemal.

SV Vatan Spor Aschaffenburg - DJK Gebenbach 1:2 (0:1)

Mit einem Rumpfkader von nur 13 Spielern musste die DJK Gebenbach ihren Weg nach Aschaffenburg antreten. Dennoch konnten Kai Hempel und sein Team am Ende einen knappen Sieg einfahren und die nach eigenen Worten "Distanz zu den Abstiegsplätzen etwas ausbauen". In einer guten ersten Hälfte waren die Gäste nach dem Treffer von Salah El Berd nach rund einer Viertelstunde verdient in Führung gegangen. Allerdings ruhte man sich dann etwas zu sehr auf dieser Führung aus. Die Hausherren kamen noch bis zur Halbzeit wieder gut ins Spiel. Chancen von Furkan Sandikci oder Sinan Kaplan fanden aber nicht den Weg über die Linie. Besser lief es dann kurz nach dem Wechsel. Gökhan Aydin trat, nachdem er gefoult wurde, selbst zum Strafstoß an und traf 120 Sekunden nach Wiederanpfiff zum bis dahin hochverdienten Ausgleich. Das war aber der Weckruf für die Gäste, die dank Oliver Gorgiev wieder den Vorwärtsgang fanden. Michael Jonczy vergab zunächst die Chance zur Führung. Nach knapp einer Stunde klappte es aber, als Timo Kohler ein Zuspiel von Gorgiev zur erneuten Führung verwertete. Die Hausherren agierten in der Folge zwar engagiert, insgesamt aber etwas zu kopflos, um die Gästeabwehr noch einmal in Bedrängnis zu bringen. Der eingewechselte Mehmet Yalcin hatte dabei noch die größte Möglichkeit zum Ausgleich, doch auch ihm klebte an diesem Samstagnachmittag das Pech an den Schuhen.

1. FC Sand - SV Seligenporten 2:5 (1:1)

FCS-Trainer Matthias Strätz hat schon viel gesehen. Alleine schon seit seinem Amtsantritt im Juli 2020 dürfte der 40-Jährige zahlreiche Gefühlswelten durchlebt haben. Ganz sicher wird er aber auch drei Minuten in der zweiten Halbzeit nicht vergessen, in der ihm und seinem Team am Samstag das Kellerduell gegen den SV Seligenporten aus den Händen glitt. "Da haben uns schlicht und ergreifend die letzten Körner gefehlt", analysierte Strätz hinterher. Man muss allerdings zur Ehrenrettung der Korbmacher anführen, dass die Vorbereitung alles andere als optimal für den FC gelaufen ist. Fast zwei Wochen konnten die Unterfranken kaum bis gar nicht trainieren. "Das wirkt sich dann halt auf die Kraft aus." Allerdings wollte der Sander Übungsleiter das nicht als Ausrede gelten lassen. "Wir haben einfach zu oft den Ball verloren und zu viele leichte Fehler gemacht, die bei etwas mehr Konzentration vielleicht vermeidbar wären."

Dabei hatte es eigentlich gut angefangen für die Hausherren. Ein Lattenkracher von Sebastian Wagner war das erste Warnsignal in Richtung der "Klosterer", die sich anfangs noch nicht ganz auf das Geläuf eingestellt hatten. Nach 15 Minuten belohnte Zang, der einen Freistoß zum 1:0 verwandelte, die Heimelf durchaus verdient. Doch nach und nach schalteten die Hausherren jetzt etwas zu sehr in den Verwaltungsmodus. Nach vorne ging nicht mehr viel und die Gäste kamen ihrerseits besser ins Spiel. Passte erst das Zuspiel auf den laufstarken Christian Knorr noch nicht ganz, war der Pass auf Manfred Strobel nach 25 Minuten erfolgreicher. Der Angreifer überwand Markus Geier zum 1:1. Auch in den folgenden Minuten überließen die Sander den Gästen das Spiel, die daraus aber kein weiteres Kapital schlagen konnten. Ein Pfostentreffer, der Gäste kurz vor der Pause schien aber der erhoffte Weckruf für den FC Sand, der nun wieder deutlich aktiver aus den Kabinen kam. Und prompt belohnten sich die Sander wieder, als Nicolas John die erneute Führung erzielte (57.). Der durfte dann auch zwei Minuten später vom Platz. Das allerdings war nicht der Grund, dass die Gäste jetzt innerhalb von wenigen Minuten die Partie drehen konnten. Ein völlig alleine gelassener Leon Rukiqi markierte erst den Ausgleich (65.). Nur drei Minuten später unterlief den Hausherren ein entscheidender Ballverlust, der final mit der 3:2-Führung der Gäste durch Christian Knorr endete. Ein verwandelter Foulelfmeter (erneut durch Knorr) acht Minuten später ließ die Hoffnung der Hausherren auf ein Minimum sinken. Spätestens nach dem 2:5 in der 84. Minute durch Giuliano Nyary war aber auch der letzte Funken erloschen. Dennoch wollte Strätz bei aller Kritik nicht zu sehr ins Gericht mit seiner Mannschaft gehen: "Der Unterschied war, so groß wie es das Resultat aussehen lässt, aus meiner Sicht nicht. Auch wenn wir jetzt auf den vorletzten Platz abgerutscht sind, ist es wichtig, dass wir Schritt für Schritt weiterkommen."

DJK Vilzing - SpVgg Ansbach 0:0

Tore sind das Salz in der Suppe. Aber auch wenn sie mal fehlen, kann ein Remis durchaus hohen Unterhaltungswert haben. Zugegeben, Trainer monieren bei solchen Spielen das fehlende Glück vor des Gegners Tor. Das war am Samstag auf dem Kunstrasen in Vilzing kein bisschen anders, dennoch die rund 500 Zuschauer kamen voll auf ihre Kosten. In der Vorrunde hatte Trainer Josef Eibl (DJK Vilzing) immer wieder auch ein klein wenig die mangelhafte Chancenverwertung seiner Abteilung Attacke auf dem Notizzettel. Deutliche spielerische Überlegenheit, viele Gelegenheiten, aber eben zu wenig Tore war das Attribut, dass die Vilzinger immer wieder verfolgte. Gegen die SpVgg Ansbach stellte sich das diesmal allerdings anders dar. Zwar agierten die Hausherren früh in Überzahl und hatten nach kleineren Anlaufschwierigkeiten Kontrolle über das Spiel. "Uns fehlte oft der entscheidende letzte Pass", so Eibl nach dem 0:0 gegen die Mittelfranken. "Auch nach dem Wechsel sind wir zwar sehr dominant aufgetreten, doch wir hatten kaum Torchancen." Etwas anders sah es dagegen bei der Gefühlslage im Ansbacher Lager aus. Denn die hätten trotz einer fast 70-minütigen Unterzahl (Herzner hatte nach 28 Minuten die Ampelkarte gesehen) am Ende fast sogar noch gewonnen. In der Schlussphase hatten Patrick Kroiß und Stefan Hammeter zwei richtig gute Einschussmöglichkeiten. Doch während bei Kroiß nach Zuspiel von Manz der Schuh riss und der Stürmer sprichwörtlich auf Strümpfen auf dem Platz stand und er somit den Ball nicht vernünftig "verarbeiten" konnte, ging der Heber des eingewechselten Hammeter in der Nachspielzeit über das Tor. So sprach Christoph Hasselmeier am Ende zwar von einem "hochverdienten Punkt", trauerte dabei aber gleichzeitig eben jenen beiden Chancen in der Schlussphase hinterher, denn "trotz Unterzahl war da für uns heute sogar noch etwas mehr drin".

FC Eintracht Bamberg - TSV Abtswind 2:0 (1:0)

Der FC Eintracht Bamberg nutzte seine Chance und eroberte sich den Platz an der Sonne zurück. Auch ohne die Toptorjäger Jakob Transziska (Wechsel zum FSV Mainz 05 II) und Lukas Schmittschmitt (verletzt) konnte die Mannschaft von Julian Kolbeck ihr Heimspiel gegen den TSV Abtswind gewinnen. Dabei profitierten die Bamberger auch von der frühen Führung durch Franz Helmer, der mit seinem zwölften Saisontor nach gerade einmal vier Minuten Spielzeit einen Blitzstart hinlegte. Die rund 300 nach Gaustadt gekommenen Zuschauer sahen aber auch von den Gästen ein hohes Tempo. Allerdings fehlten in der technisch guten Partie die Aufreger. Erst nach einer halben Stunde wurde es auch vor den Toren wieder etwas lebhafter. Phillip Hack (im direkten Duell mit TSV-Schlussmann Felix Reusch) oder David Lang verpassten eine höhere Führung der Hausherren zur Pause. Nach dem Wechsel wurde das Spiel intensiver, aber weiter mit Vorteilen für die Gastgeber. Die verzeichneten durch Phillip Hacks Lattentreffer die bis dahin beste Chance (68.). Ein glückliches Händchen beim Wechseln hatte Kolbeck mit der Hereinnahme von Arend Elshani. Nur zwei Minuten nach seinem Dienstbeginn traf der Bamberger nach Pass von Markus Schmitt (ebenfalls zur Pause gekommen) zum entscheidenden 2:0 (73.). Entsprechend erfreut war der Übungsleiter hinterher: "Durch die Bank weg haben heute alle stark gearbeitet, egal ob von Beginn an oder als Wechsler. Die Jungs funktionieren im Kollektiv einfach überragend." Dem wusste auch Abtswinds Trainer Claudiu Bozesan nur wenig hinzuzufügen. "Es war ein verdienter Sieg für eine Mannschaftk, die den Weggang ihres Toptorjägers weggesteckt hat. Da sind noch einige die genau so gut sind."

Richard Nösel

