FC Eilenburg nach Niederlagenserie: "Beim BFC mal was Verrücktes machen"

Mit drei Niederlagen ist der FC Eilenburg schwach ins neue Kalenderjahr gestartet. Am Wochenende wartet jetzt auch noch der Titelaspirant BFC Dynamo. Der Underdog muss sich also etwas einfallen lassen.

Schulterklopfen, aber keine Punkte: Das ist aktuell die Realität für die Feierabend-Fußballer des FC Eilenburg in der Regionalliga Nordost. Der Aufsteiger ist mit drei Niederlagen innerhalb von sieben Tagen denkbar schlecht in das neue Jahr gestartet. Die Bittere Folge: Der Vorsprung auf Schlusslicht Hansa Rostock II ist auf magere zwei Punkte Vorsprung geschmolzen.

Herkulesaufgabe in der Haupstadt

Die Aussicht auf schnellen Erfolg ist nicht gerade rosig. Am Sonntag wartet ausgerechnet Schwergewicht BFC Dynamo. Mit vier Siegen am Stück, dazu fünf Partien ohne Gegentreffer, ist der BFC aktuell das Team der Stunde. Die Berliner greifen die Tabellenspitze an, sind ärgster Verfolger des Greifswalder FC und in der Festung Hohenschönhausen noch ungeschlagen. "Da werden wir am Sonntag mal was Verrücktes machen müssen", sagte Eilenburgs Trainer Sascha Prüfer mit einem Augenzwinkern und meint: Punkten.

Das scheint auf den ersten (Tabellen)-Blick ein schier unlösbares Unterfangen für den Tabellenvorletzten. In allen Statistiken sind die Amateure aus Nordsachsen, die nach der Arbeit trainieren, schlechter als die Hauptstädter und der große Rest der Regionalliga-Konkurrenz. Der Glaube an den Klassenerhalt ist aber nach wie vor da, versichert Eilenburgs Präsident Uwe Stark und erklärt: "Die Regionalliga ist für Eilenburg ein Sechser im Lotto. Das wissen die Jungs. Wenn ich sehe, wie motiviert sie in jedes Spiel gehen, und mit welcher Leidenschaft sie spielen, bin ich überzeugt, dass wir bald gewinnen."

Schwerwiegende Ausfälle

Man könne mit jeder guten Mannschaft mithalten, so Stark. Zur Wahrheit gehört aber auch, dass der Aufsteiger ohne seinen verletzten Kapitän und Torwart Andreas Naumann kein Spiel mehr gewonnen hat. Der vielleicht beste Keeper in der Hinrunde der Regionalliga fällt mit einem Schlüsselbeinbruch aus. Eilenburg justierte nach und verpflichtete Luca Bendel (20) vom Halleschen FC. Der einzige Winterneuzugang verdrängte im Kampf um den Platz zwischen den Pfosten Janne Kamenz und sah zumindest bei einem Gegentor beim 2:4 gegen Lok Leipzig nicht gut aus. Bei den sechs anderen Gegentreffern (0:1 gegen Babelsberg, 0:2 in Chemnitz) war Bendel machtlos.

Die Niederlagen lagen eher an der mageren Chancenverwertung. Es war schon fahrlässig, wie die Eilenburger klarste Möglichkeiten in Babelsberg, Chemnitz und zuletzt auch gegen Lok Leipzig versiebten. "Das ist ein großes Manko, daran müssen wir arbeiten", sagte Trainer Prüfer, der trotz des punktetechnisch schwachen Auftakts positiv bleibt: "Wir können den Start der Rückrunde noch immer besser gestalten als in der Hinrunde." Damals punktete Eilenburg erst in Luckenwalde. Die Brandenburger kommen nach dem Gastspiel beim BFC ins Ilburg-Stadion.

Die weiteren Partien

Mit zwei Partien startet die Regionalliga Nordost am Freitagabend in den 21. Spieltag. Die formstarke VSG Altglienicke peilt nach dem perfekten Jahresauftakt mit zwei Siegen in Folge gegen die Jungprofis von Hertha BSC II den dritten Streich an. Zeitgleich hat der 1. FC Lok Leipzig mit Carl Zeiss Jena eine richtungsweisende Partie vor der Brust.

Am Samstag geht es mit drei Partien weiter. Im Fokus steht dabei sicherlich das Topspiel zwischen dem SV Babelsberg und dem Greifswalder FC. Doch auch das Duell zwischen dem Chemnitzer FC und dem zuletzt dramatisch siegenden FC Energie Cottbus verspricht viel Spannung. Rot-Weiß Erfurt hat mit dem Berliner AK eine Pflichtaufgabe zu lösen.

Der Sonntag bietet neben der eingangs erwähnten Partie zwischen dem BFC Dynamo und dem FC Eilenburg drei weitere Spiele. Meuselwitz muss nach Luckenwalde, Zwickau zur Viktoria aus Berlin. Hansa Rostock II, das seit Dienstag die rote Laterne mit sich herumträgt, braucht gegen die ebenfalls abstiegsbedrohte BSG Chemie Leipzig dringen Zählbares.