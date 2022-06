FC Burnley verpflichtet Kompany als Cheftrainer

Vincent Kompany übernimmt zur neuen Saison den FC Burnely. Der Premier-League-Absteiger gab die Verpflichtung am Dienstag bekannt.

Vincent Kompany trainiert künftig den FC Burnley Photonews via Getty Images

Kompany hatte zuletzt beim RSC Anderlecht als Cheftrainer gearbeitet. Zum Saisonende hatten sich die Wege allerdings getrennt - nun heuert der 36-Jährige auf der Insel an. "Der FC Burnley ist ein echter englischer Traditionsverein", wird der ehemalige Profi von seinem künftigen Arbeitgeber zitiert. "Es ist eine Ehre, zum Trainer der ersten Mannschaft ernannt zu werden."

Die Zielsetzung für Kompany dürfte klar sein: Der FC Burnley - mit dem ehemaligen Wolfsburger Wout Weghorst - ist in der abgelaufenen Saison auf der Premier League abgestiegen und muss erstmals seit 2016 wieder in der zweitklassigen Championship antreten, möchte aber so schnell wie möglich wieder aufsteigen. "Ich freue mich auf die bevorstehende Herausforderung", sagt Kompany.

Der Belgier, der von 2006 bis 2008 beim Hamburger SV gespielt hatte, im Anschluss elf Jahre bei Manchester City unter Vertrag stand und 2019 zum Karriereausklang zu seinem Ausbildungsklub Anderlecht zurückkehrt war, hatte den Klub im Juli 2019 zunächst als Spielertrainer übernommen und war später zum Cheftrainer aufgestiegen. Nach Platz vier im Vorjahr landete Anderlecht in der diesjährigen Finalrunde auf Rang drei.

Ende Mai hatte der Klub bekanntgegeben, dass sich die Verantwortlichen mit Kompany im beiderseitigen Einvernehmen auf eine Trennung verständigt haben.