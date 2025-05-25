Bundesliga

FC Bayern, Transfers: FC Burnley mit Interesse an Daniel Peretz

24-Jähriger vor Abschied?

FC Burnley mit Interesse an Bayern-Torwart Peretz

Manuel Neuer hängt ein Jahr dran, Jonas Urbig bewirbt sich seit Januar um dessen Erbe. Etwas in Vergessenheit geraten im Torwart-Team des FC Bayern ist dadurch Daniel Peretz, der den Klub bald verlassen könnte.

Drei Einsätze als Beitrag zum Meistertitel: Bayerns Torwart Daniel Peretz, der im Sommer vor einem Wechsel steht.

Drei Einsätze als Beitrag zum Meistertitel: Bayerns Torwart Daniel Peretz, der im Sommer vor einem Wechsel steht. IMAGO/Sven Simon

Ende 2024 bekam Daniel Peretz endlich seine Chance im Bayern-Tor: Manuel Neuer sah im DFB-Pokal gegen Leverkusen die Rote Karte und verletzte sich dabei, Sven Ulreich fehlte aus persönlichen Gründen. Der 24-jährige Nationaltorwart Israels stand inklusive seiner Einwechslung im Pokal fünfmal im Münchner Tor, kassierte dabei sieben Gegentore. In der Bundesliga gab es Siege gegen Heidenheim und Leipzig, dazwischen die Niederlage in Mainz und in der Champions-League einen Erfolg gegen Donezk.

Vor dem Pflichtspielauftakt 2025 jedoch erlitt Peretz eine Nierenquetschung, die ihn entscheidend zurückwarf. Neuer kehrte ohnehin ins Tor zurück, zudem verpflichteten die Bayern Jonas Urbig in der Winterpause. Kaum verletzte sich Neuer erneut - wieder gegen Leverkusen - bekam der 21-jährige Ex-Kölner das Vertrauen als Vertreter ausgesprochen und enttäuschte nicht.

Transfer-News des FC Bayern

Mittlerweile ist Peretz längst wieder fit, aber offensichtlich auch auf Vereinssuche. Von Beraterseite wird er nach kicker-Informationen heftig auf dem Markt angeboten, konkretes Interesse hat demnach aber bislang nur ein Verein hinterlegt: der FC Burnley, der als Aufsteiger zur kommenden Saison in die Premier League zurückkehrt.

Mit Klanac zur Klub-WM

Noch ist offen, ob und wann ein solcher Transfer klappen würde und zu welchen Konditionen. Auch mit Bezug auf die anstehende Klub-WM in den USA. Neben Neuer und Jonas Urbig planen die Münchner dort auch mit dem 18-jährigen Talent Leon Klanac, der bislang hauptsächlich in der Youth League und der A-Junioren-Bundesliga zum Einsatz kam.

Klanac könnte als Nummer 3 mitfliegen, aber auch als vierter Torwart, falls Peretz noch zum Kader gehört. Ulreich dürfte den Trip ohnehin nicht mitmachen, seine Zukunft bei auslaufendem Vertrag ist nach wie vor offen. Aufgrund dieser Konstellation sind der Status der Nummer 1 (Neuer) und 2 (Urbig) geklärt, dahinter herrscht Bewegung und Unklarheit.

Mit U-17-Weltmeister Max Schmitt sowie Anthony Pavlesic (beide 19) hat der Klub zwei weitere Talente unter Vertrag. Und dann gibt es ja auch noch den an den VfB Stuttgart verliehenen DFB-Pokalsieger Alexander Nübel, der beim FC Bayern einen langfristigen Vertrag besitzt. Viel Personal, das durch den sich abzeichnenden Abgang von Peretz um eine Stelle kleiner werden dürfte.

Frank Linkesch

