FC Brünninghausen findet neues Trainerduo für Saison 2024/25

Erst gab Rafik Halim seinen Sommer-Rücktritt bekannt, wenige Wochen später folgte Florian Godrum. Nun hat der FC Brünninghausen ein Nachfolge-Duo vorgestellt. Giovanni Schiattarella und Kevin Brümmer übernehmen zur Saison 2024/25 das Ruder am Hombruchsfeld.

Ende November trafen die beiden Rücktrittsmeldungen von Aufstiegstrainer Rafik Halim (im Sommer) und dem sportlichen Leiter Thomas Behlke (im Winter) den FC Brünninghausen bereits "ins Mark". Mitte Januar gab auch Spielertrainer Florian Gondrum seinen Abschied nach dieser Spielzeit bekannt. Er wolle noch einmal nur Spieler ein.

Mit Giovanni Schiattarella und Kevin Brümmer stellten die Dortmunder Verantwortlichen nun ein neues Trainerduo vor. Schiattarella trainierte bis Ende 2022 den SV Brackel, war seitdem ohne Anstellung. Kevin Brümmer ist derweil in Brünninghausen bereits bestens bekannt, trug er bis zu seinem Karriereende im vergangenen Sommer für eineinhalb Jahre das blau-schwarze Dress. Mit seinen Toren und seiner Mentalität war er maßgeblich an der Rückkehr in die Oberliga Westfalen beteiligt, ehe ihn eine erneut schwere Verletzung am Kreuzband ausbremste. Als Trainer wolle er sein Wissen nun an die zukünftige Mannschaft weitergeben.

"Erfolgreichen Weg fortsetzen"

"Brünninghausen ist seit Jahren einer der bestgeführten Vereine der Stadt. Die Gespräche waren daher auch sehr angenehm, man spürt schnell die Ruhe und die Erfahrung, die in dem Verein stecken", so Schiattarella in einer Vereinsmeldung. Ziel sei es nun, den Weg der erfolgreichen Vorgänger fortzusetzen und dabei eigene Ideen einzubringen. "Wir wollen mit einer jungen und hungrigen Mannschaft das Maximale herausholen."

Brümmer zeigt sich derweil dankbar für das entgegengebrachte Vertrauen. Er wolle die Erfolgsgeschichte ebenfalls weiter schreiben. "Auch, wenn Fußball noch immer ein Ergebnissport ist, möchte ich, dass es Spaß macht uns zuzuschauen. Wir möchten uns in jedem Fall weiterentwickeln und uns unsere Sicherheit und Stabilität erarbeiten, damit wir in Zukunft weiterhin so erfolgreich wie möglich Fußball spielen werden", geht Brümmer, der über Jahre als einer der besten Amateurkicker Dortmunds galt, bereits etwas ins Detail.