FC Bayerns Schlagabtausch: So unnötig wie riskant

Der FC Bayern stellt mit 28 Gegentoren die beste Abwehr der Bundesliga. Das überrascht auf den ersten Blick und spricht auf den zweiten eher für eine generelle Defensivschwäche hierzulande. Auch beim 1:1 in Hoffenheim hatten die Münchner teils erhebliches Glück, dass Manuel Neuer lediglich einmal hinter sich greifen musste.

Im Fokus stand nach dem unnötigen Remis im Kraichgau der Chancenwucher in der Offensive, nutzten die Münchner doch nur eine ihrer teils hochkarätigen Möglichkeiten. Dabei geriet fast in Vergessenheit, dass auch die Hoffenheimer acht dicke Chancen hatten. Allein Andrej Kramaric vergab zweimal in bester Position, und hätte Jacob Bruun Larsen seinen Kopfball aus zentraler Position in der Schlussphase besser platziert, wären die Bayern vermutlich ebenfalls als Verlierer vom Platz gegangen.

Einen offenen Schlagabtausch sah Trainer Julian Nagelsmann in der Schlussphase, versehen mit dem korrekten Zusatz, dass es dazu nicht gekommen wäre, hätten seine Männer ihre Möglichkeiten zuvor genutzt. Aus Münchner Sicht wirkten diese Minuten so unnötig wie riskant.

In der Champions League warten Großkaliber

Festzuhalten bleibt, dass die Bayern weiterhin arg verwundbar wirken. Auch, weil der Raum vor der Dreierkette oft klaffend offen für die Gegner ist. Beispielhaft das Gegentor, bei dem Sechser Joshua Kimmich vorne links den Ball verlor. Partner Jamal Musiala sicherte nicht ab, also musste Robert Lewandowski Kevin Vogt jagen, gab aber schnell auf und blieb stehen. Szenen wie diese können passieren, passieren den Bayern aber noch zu oft. In der Liga geht dies mit Blick auf die Tabelle meist gut, ab dem Viertelfinale der Champions League werden sich europäische Großkaliber wie Manchester City und der FC Liverpool vermutlich bedanken.

Upamecano auf der Bank

Wie wertvoll wäre diesbezüglich ein Alphonso Davies, doch das Comeback des linken Außenbahnspielers/Außenverteidigers wird noch einige Wochen in Anspruch nehmen, auch wenn der Kanadier am Dienstag erneut auf dem Trainingsplatz seine Laufrunden drehte. Nach seiner leichten Herzmuskelentzündung ist Vorsicht geboten. Dayot Upamecano, Bayerns Königstransfer des vergangenen Sommers, saß derweil gegen Salzburg (7:1) eine Stunde, in Hoffenheim komplett auf der Bank. Nagelsmann betonte zuletzt häufig, er stelle stets die elf formbesten Profis auf. Der französische Innenverteidiger gehört aktuell offensichtlich nicht dazu.