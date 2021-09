FC Bayern zu stark für Leipzig - BVB siegt im Spektakel in Leverkusen

Was Leverkusen und Dortmund am Samstagnachmittag boten, war reines Spektakel. Am Ende jubelte der BVB nach drei Rückstanden. Dezimierte Kölner verloren in Freiburg zwei Punkte durch Czichos' Eigentor. Weiter mit der weißen Weste unterwegs ist Wolfsburg, das auch in Fürth gewann. Am Abend setzte sich der FC Bayern im brisanten Topspiel in Leipzig verdient durch.

Die Bayern siegen im Spitzenspiel in Leipzig, Dortmund jubelt spektakulär in Leverkusen. imago images (2)

Joker Musiala mit den entscheidenden Momenten - Dritte Pleite für Leipzig

Am Samstagnachmittag das Spektakel zwischen Leverkusen und Dortmund (3:4), am Abend das intensive Topspiel Leipzig gegen Bayern. Der Vizemeister RB und der Rekordmeister aus München lieferten sich einen flotten Schlagabtausch, den die Gäste von der Isar verdient mit 4:1 gewannen. Die Nagelsmann-Elf schlug in den entscheidenden Momenten zu - Lewandowski verwandelte einen Handelfmeter (12.), den Kampl leichtfertig verursachte. Und sie schlugen direkt nach dem Seitenwechsel zu - wenige Sekunden nach Wiederanpfiff erhöhte Joker Musiala zum 2:0 (47.), ehe Silvas Anschlusstreffer wegen einer Abseitsstellung des Portugiesen aberkannt wurde (52.). Umso bitterer, dass kurz danach Sané nach Musials Zuspiel noch einen draufsetzte (54.). Nun hätte es ganz bitter werden können für die Sachsen, doch die Marsch-Elf kam durch Laimers Hammer (58.) nochmal zurück. RB wollte nun die Aufholjagd starten, doch die Bayern blieben im Gesamtverbund stabil - auch mit Sabitzer, der Goretzka nach einer knappen Stunde ablöste. In der Nachspielzeit sorgte Choupo-Moting für den 4:1-Endstand. Für Leipzig setzte es damit die dritte Niederlage im vierten Spiel, die Münchner indes sind vorerst Zweiter.

Haaland hat die letzte Antwort - Dortmund siegt nach drei Rückstand bei Bayer

Das Duell zwischen Bayer 04 Leverkusen und Borussia Dortmund am Samstagnachmittag hielt, was es aufgrund der hochklassigen Besetzung beider Mannschaften versprach. Leverkusen setzte auf blitzschnellen Umschaltfußball und war damit zweimal erfolgreich. Erst vollstreckte Wirtz mit der Pike zur Bayer-Führung (9.), kurz vor dem Halbzeitpfiff steckte der Jung-Nationalspieler gekonnt durch auf Schick, der per Flachschuss den zweiten Treffer für die Seoane-Elf erzielte (45.+1). Zwischenzeitlich hatten allerdings die Borussen durch Haalands präzisen Kopfball ausgleichen können (37.) - und fast hätte der Norweger auch das 2:1 für den BVB durch Bellingham vorbereitet, doch der Kopfballtreffer des Engländers wurde nach Überprüfung in der Review Area einkassiert. Direkt nach Wiederbeginn ging die wilde Fahrt weiter - Brandt nahm den Ball stark mit der Hacke mit und drosch das Leder aus leicht spitzem Winkel unter die Latte zum erneuten Ausgleich (49.). Doch nur sechs Minuten später hatte Diaby schon wieder eine Antwort parat und erzielte mit rechts die dritte Führung für Leverkusen (55.). der BVB sammelte sich kurz und kam durch Guerreiros traumhaften Freistoßschlenzer zum abermaligen Ausgleich. Kurz darauf traf Bayers Neuzugang Kossounou im Strafraum BVB-Kapitän Reus im Gesicht, und Schiedsrichter Daniel Siebert ging erneut in die Review Area - ein diskussionswürdigen Elfmeter für den BVB. Haaland lief an und vollstreckte zur erstmaligen Führung der Borussia in diesem Spektakel (77.) - und diese hielt dann bis zum Ende der sechsminütigen Nachspielzeit.

Nmecha und Weghorst eiskalt - Wolfsburg behält auch in Fürth die weiße Weste

Der VfL Wolfsburg behält seine weiße Weste bei, die Niedersachsen gewannen auch ihr viertes Ligaspiel und führen damit die Tabelle weiter an. Die Van-Bommel-Elf zeigte sich bei Aufsteiger SpVgg Greuther Fürth in ihrer Chancenverwertung eiskalt, denn Nmecha nutzte eine Verwirrung der Mittelfranken in der Abwehr bereits in der 10. Minute und besorgte freistehend den Führungstreffer. In der Folge spielte der VfL aus einer bärenstarken, allerdings auch kaum geforderten Defensive die Partie kontrolliert zu Ende. Zwar wurden die Fürther im zweiten Abschnitt in ihren Aktionen etwas gefälliger, doch ernsthafte Gefahr konnte die Leitl-Elf - bis auf einen spektakulären Fallrückzieher von Abiama, den Casteels parierte - nicht versprühen. In der Nachspielzeit machte Weghorst mit einem Elfmeter den Sack zu und besorgte den 2:0-Endstand. Fürth wartet damit weiter auf den ersten Saisonsieg.

Zu zehnt und per Eigentor: Köln lässt in Freiburg Punkte liegen

Der 1. FC Köln bleibt in der Spur und jubelt auch beim bis dato unbesiegten SC Freiburg. Die Führung für die Baumgart-Elf erzielte Modeste mit einem präzisem Kopfball schon im ersten Abschnitt (33.) - der Franzose untermauerte damit seinen Aufwärtstrend aus den vergangenen Wochen. Beinahe hätte der FC noch vor dem Seitenwechsel erhöht, doch Uth traf nur den Pfosten. Erst im zweiten Durchgang wurden die Breisgauer in der Offensive etwas schwungvoller, doch letztlich blieb die Streich-Elf im Abschluss lange Zeit zu wenig zwingend. Dann allerdings flog Kainz mit der Ampelkarte vom Platz (74.) und der SC witterte für die Schlussviertelstunde Morgenluft. Die Streich-Elf arbeitete sich immer mehr vor das Tor der Kölner und wurde dann durch ein Eigentor von Czichos belohnt, der eine Hereingabe des gerade erst eingewechselten Weißhaupt höchst unglücklich ins eigene Tor bugsierte.

Burkardts Treffer aus der Drehung reicht den Mainzern

Die Mainzer feierten in Hoffenheim ihren dritten Saisonsieg. Der FSV ging durch einen schönen Treffer von Burkardt in Front, als der Stürmer aus der Drehung per Flachschuss traf (21.). Die Kraichgauer agierten in der Offensive zu umständlich und hatten im ersten Abschnitt kaum Abschlüsse. Im zweiten Durchgang wurde die TSG etwas besser, aber der FSV ließ nicht viel zu. Vielmehr machte die Svensson-Elf durch Joker Ingvartsen den zweiten Treffer für die Nullfünfer zum 2:0-Endstand.

Nullnummer zwischen Union und Augsburg - Berliner treffen dreimal Alu

Union Berlin und der FC Augsburg trennten sich torlos - doch die Nullnummer war eine der besseren Sorte. Viel Pech hatten vor allem die Eisernen, die dreimal am Aluminium scheiterten. Die Gäste aus der Fuggerstadt warten damit nach vier Spieltagen weiter auf das erste Erfolgserlebnis.