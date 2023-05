FC Bayern: Weniger Kosten fürs Personal, mehr für die Berater

In der Bundesliga ist laut der frisch veröffentlichten DFL-Finanzkennzahlen sowohl beim Personalaufwand als auch bei den Beraterkosten jeweils ein leichter Rückgang zu verzeichnen. Die Sache allerdings hat einen Haken.

1,816 Milliarden Euro haben die Klubs, die Stand jetzt die 18 Bundesligisten der Saison 2023/24 stellen werden, in der Spielzeit 2021/22 respektive dem Geschäftsjahr 2022 ihrem Personal bezahlt. Das geht aus den turnusmäßig veröffentlichten Jahreszahlen des Ligaverbandes DFL hervor. Damit darf fürs Erste ein leichter Rückgang in der Millionenbranche Profifußball konstatiert werden. Vor Jahresfrist lag die Summe mit 1,908 Mrd. Euro nämlich noch um knapp 100 Millionen Euro höher.

Daraus lässt sich jedoch nicht automatisch der Schluss ziehen, dass die Profiklubs auch wirklich die Etats gesenkt haben, zumal der Personalaufwand nicht alleine die Gehälter fürs kickende Personal darstellt, sondern auch für Geschäftsführung, Verwaltung und Nachwuchsleistungszentrum. In der 1,816-Miliarden-Statistik nämlich sind bereits die künftigen Bundesligisten 1. FC Heidenheim (18,43 Mio.) und Darmstadt 98 (15,1 Mio.) mit ihren Zweitliga-Mini-Etats aufgeführt - wir reden schließlich von den Zahlen für die Saison 2021/22. Die vergleichsweise "großen" Absteiger Hertha BSC (Personalaufwand: 97,94 Mio.) und Schalke 04 (78,47 Mio.) fallen heraus, was die Statistik insgesamt also deutlich beschönigt.

Bundesliga: Beraterausgaben leicht gesunken

Den höchsten Personalaufwand verzeichnet wenig überraschend der amtierende Meister FC Bayern, der allerdings von 373,4 auf 348,6 Mio. Euro schrumpfte. Es folgen Borussia Dortmund (231,2 Mio.; Vorjahr: 215,7 Mio.) und RB Leipzig (164,5 Mio.; Vorjahr: 168,9 Mio.). Auch bei den Provisionszahlungen für Spielerberater liegen die Münchner vorne mit 35,4 Mio. Euro, im Vorjahr waren es mit 25,8 Mio. Euro also wesentlich weniger Ausgaben für Vermittler. Es folgen Leipzig (31,2 Mio.), der BVB (26,4 Mio.) und Bayer Leverkusen (24,5 Mio.). Ebenso zweistellige Millionenbeträge an Agenten bezahlten die TSG Hoffenheim (14,7 Mio.) und Eintracht Frankfurt (11,8 Mio.). Das deutsche Allzeithoch in dieser Kategorie verbucht ausweislich der DFL-Zahlen der BVB in der Saison 2019/20 mit 38,6 Mio. Euro.

Insgesamt sank auch die Summe der Provisionszahlungen bezogen auf die aktuell amtierenden Bundesligisten leicht von 197,4 auf 194 Millionen Euro. Dies allerdings dürfte auf einen ähnlichen Effekt zurückzuführen sein wie der vermeintliche Rückgang beim Personalaufwand. Denn während Heidenheim (642.000 Euro) und Darmstadt (769.000 Euro) eher "Peanuts" ausweisen, stehen bei den Absteigern Hertha (12,07 Mio.) und Schalke (7,2 Mio.) ganz andere Kategorien in der Bilanz.